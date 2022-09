La CUP presentarà una moció en el proper Ple del Parlament que planteja que la Cambra catalana insti el president de la Generalitat, Pere Aragonès , a sotmetre's a una qüestió de confiança .

"Davant el canvi d'aliances del Govern respecte a la investidura, i per tant de majories parlamentàries, i davant de l'incompliment de l'acord que va fer possible l'inici de legislatura, el Parlament de Catalunya insta el Govern que el president de la Generalitat se sotmeti a una qüestió de confiança abans que finalitzi l'any 2022", diu la proposta, que es votarà al ple de la setmana que ve.

La moció es votarà després que Junts hagi advertit Aragonès que demanarà que se sotmeti a una qüestió de confiança si no concreta com complirà l'acord de Govern, de manera que el partit de Laura Borràs haurà de decidir si recolza o no la moció de la CUP.