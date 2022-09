Aragonès, en la seva intervenció al Debat de Política General. Foto: Europa Press





El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha suspès l'agenda que tenia prevista per a aquest dimecres 28 de setembre per poder mantenir diverses reunions, després que Junts plantegés dimarts 27 passat que se sotmetés a una qüestió de confiança.

Fonts de Presidència consultades per Europa Press han detallat que Aragonès mantindrà al Palau de la Generalitat aquestes trobades (que no han concretat, encara que una de les persones amb qui estaria reunit és la Consellera de Presidència, Laura Vilagrà), i han insistit que el president no té previst presentar-se a una qüestió de confiança.



Les mateixes fonts han assenyalat que plantejar una qüestió de confiança al president suposa "retirar la confiança" al Govern i al cap de l'Executiu. El president de Junts al Parlament, Albert Batet, va anunciar al Debat de Política General del Parlament que el seu grup demanarà a Aragonès sotmetre's a una qüestió de confiança si no aclareix amb més "concreció" com complirà l'acord de Govern.

Davant d'aquesta proposta de Junts, Aragonès va avisar que no entraria "en cap joc que sotmeti les institucions catalanes a una incertesa ia una interinitat que els ciutadans de Catalunya no mereixen".

Aquest dimecres 28 Aragonès tenia previst visitar Gurb i Berga, dues localitats de la Catalunya central.