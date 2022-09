La portaveu de la CUP al Parlament, Eulàlia Reguant , ha negat aquest dimecres haver comès un delicte desobediència al negar-se a contestar les preguntes de l'acusació popular de Vox durant el judici del procés, on va comparèixer com a testimoni el febrer del 2019, i ha assegurat que hauria respost les preguntes de la formació si les hagués fet el president d'aquell tribunal, el magistrat Manuel Marchena .

Arxiu - La diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, intervé al ple, a 3 de febrer de 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya).

Així s'ha pronunciat la dirigent en el marc del judici que s'ha celebrat aquest dimecres a la Sala Penal del Tribunal Suprem en contra seu per un presumpte delicte de desobediència greu a l'autoritat. Reguant, que s'enfronta a una pena de quatre mesos de presó i inhabilitació, ha declarat en català i ha estat assistida per una intèrpret que ha estat a càrrec de la traducció simultània.

La diputada de la CUP, que s'ha acollit al dret a no respondre les preguntes de la Fiscalia, s'ha limitat a contestar l'interrogatori del seu advocat, Daniel Amelang . En menys de 10 minuts, ha fet un repàs dels fets que van tenir lloc al Suprem durant el judici del procés.

La dirigent ha explicat que no va voler contestar les preguntes de Vox perquè hagués estat "legitimar els que van en contra de les polítiques de gènere", que, a més, són "xenòfobs" i "masclistes". "I això va contra els meus principis", ha subratllat.

Al fil, Reguant ha assegurat que si el tribunal li hagués donat l'oportunitat de vehicular les preguntes de Vox a través de Marchena "sí que hauria respost" a les preguntes . En aquest sentit, la defensa ha indicat que la dirigent no s'oposava a col·laborar amb la Justícia, perquè hauria estat disposada a contestar el tribunal.

LA MULTA PRÈVIA



L'advocat de Reguant ha sol·licitat al tribunal una sentència absolutòria i ha recordat que la dirigent ja va ser sancionada pel Suprem el 2019 i que aquesta va pagar la multa de 2.500 euros "per tal de depurar possibles responsabilitats".

Així les coses, la defensa ha insistit que no es pot condemnar Reguant per desobediència pel que va passar durant el judici del procés perquè ja va pagar una multa per això . Segons ha explicat, si la diputada resulta condemnada es vulneraria el principi non bis idem, un dret fonamental que estableix que una persona no pot ser sancionada dues vegades pels mateixos fets.

La Fiscalia ha desestimat aquests arguments de la defensa i ha assegurat que la multa i l'acusació són "dues mesures concatenades però diferents", per la qual cosa no veu cap vulneració de drets. Així, ha destacat que, encara que s'ha pagat l'import requerit, si es persisteix a la negativa es persegueix el delicte de desobediència.

"UN PERJUDICI MORAL"



En el marc de la sessió d'aquest dimecres, el lletrat també ha defensat que amb el procediment penal que se segueix contra la diputada es vulnera el dret a la llibertat ideològica i la llibertat d'expressió. Sobre aquesta qüestió, la Fiscalia ha assegurat que "totes les llibertats tenen uns límits" i ha recordat que Vox era "part legítima" en el judici del procés, per la qual cosa els testimonis estaven obligats a contestar les preguntes.

La defensa, tot i això, ha insistit que "no es pot obligar una testimoni a contestar unes preguntes que puguin causar-li un perjudici moral". A parer seu, es tracta d'"un límit clar" al principi d'autoritat.

Ha recordat que la dirigent va posar de manifest la seva discrepància amb la presència de Vox com a acusació popular al judici del procés. "Tal era el perjudici moral, que va dir que estava disposada a assumir-ne les conseqüències", ha dit alhora que ha incidit que es tractava d'"una objecció de consciència".

El lletrat ha incidit que Reguant "creia ferventment" que respondre les preguntes de Vox "podia suposar un menyscapte en la seva dignitat" . I ha retret que Marchena, com a president d'aquell tribunal, no indagués en aquest perjudici ni oferís una "fórmula alternativa", com sí que va fer amb el també dirigent de la CUP Antonio Baños, que va ser citat a declarar al judici com a testimoni i es li va oferir vehicular les preguntes de Vox a través del tribunal.

"No era competència del Suprem formular una ordre que pogués ocasionar un perjudici moral sense indagar-hi", ha reiterat l'advocat, que ha considerat que l'acusació de la Fiscalia "resulta desproporcionada" perquè, segons ha subratllat, la llei fa referència al testimoni que es negui a declarar, "no a qui posi traves".

DIU QUE MARCHENA NO LI VA ADVERTIR QUE INCORRIA EN DELICTE



"No estem davant d'una conducta de desobediència greu, si de cas lleu", ha dit després de subratllar que, a més, a Reguant no se li va advertir de les conseqüències de la seva actuació, ni se li va avisar que després de la multa hi hauria un procés penal contra.

La Fiscalia, per part seva, ha insistit que Reguant "era conscient que no podia fer el que estava fent". Sobre la possibilitat que Marchena fes les preguntes que pretenia fer Vox, el fiscal Carmelo Quintana ha assenyalat que "no es poden imposar fórmules al tribunal".

Aquest dimecres, Reguant ha fet ús del seu dret a l'última paraula, encara que el president del tribunal l'ha hagut d'interrompre perquè se cenyís als fets enjudiciats. "No es tracta que faci un al·legat polític", li ha dit.

La diputada ha insistit que, "més enllà d'un exercici individual", la seva negativa va servir per expressar una "voluntat col·lectiva". "Acceptar la presència de Vox denota que era impossible obtenir justícia amb aquest tribunal i en aquest procediment. Acceptar Vox era un element més de l'engranatge repressiu de l'Estat", ha dit.

“ Actuem en consciència i defensem que el feixisme no pot estar en una societat justa. Aquest és l'argument per fer el que vam fer ”, ha afegit.

Aquest judici estava fixat per als 1 i 2 de març passats, però el primer dia es va suspendre després que el tribunal estimés una qüestió prèvia de la defensa en entendre que s'havia pogut produir un error en la tramitació de la causa. La defensa va sostenir aquell dia que s'havia donat una vulneració dels drets processals atès que un jutjat madrileny va obrir judici oral sense ser-hi competent, ja que per la condició d'aforada de Reguant el cas corresponia al Suprem.

Tot i que al principi la Fiscalia demanava una pena de sis mesos de presó i inhabilitació, al final el Ministeri Públic ha sol·licitat quatre mesos de presó i inhabilitació per al dret de sufragi passiu, així com una condemna a costes.

"DRET A DISSENTIR"



A la sortida del judici, en declaracions a la premsa, Reguant ha defensat la seva decisió de no respondre les preguntes de Vox durant el judici del 'procés', explicant que és la mateixa postura que ha mostrat aquest dimecres en ratificar el seu "dret a dissentir".

"Jo m'he reafirmat en el dret a dissentir quan s'acaba provocant o allò que es permet és una vulneració clara dels drets fonamentals", ha dit. Al fil, Reguant ha indicat que li agradaria pensar "que el Suprem accepta l´objecció de consciència i la llibertat de consciència", si bé ha afegit que no és previsible. "Veig més una condemna que una absolució", ha sostingut.