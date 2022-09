El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha acusat aquest dimecres el Govern d'augmentar la càrrega dels ciutadans amb els seus plans fiscals i ha afirmat que a Espanya hi ha un Executiu que anteposa "la ideologia a l'economia del país". Dit això, ha emplaçat a rebaixar ja els impostos a la classe treballadora si està estudiant fer-ho.

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Quan diu el Govern 'hem de baixar els impostos a la classe treballadora', baixeu-los perquè les rendes fins a 40.000 euros són classe treballadora i fins a 50.000 euros també. Baixeu-lo. Baixeu-lo d'una vegada", ha reclamat Feijóo en la seva conferència-col·loqui a la Cambra de Comerç dels Estats Units a Espanya.

El cap de l'oposició ha afirmat que hi ha partits que "sempre que poden, pugen impostos" i d'altres que "sempre que poden, els baixen". "Nosaltres estem en aquesta segona classificació. Si podem, els baixem", ha emfatitzat.

Dit això, ha assenyalat que el PP planteja des d'abril polítiques impositives "a la baixa" per fer front a la crisi perquè "hi ha una recaptació excepcional" que pot ser de 32.000 milions a final d'any.

"Hem de tornar aquesta recaptació als que han comprat de més per comprar el mateix i ho hem fet plantejant-ho per a les rendes baixes i mesures, cosa que pot sorprendre en un partit de centredreta que faci això", ha postil·lat, per assenyalar que els seus dues mesures principals (deflactar la tarifa de l'IRPF i baixar l'IVA de la cistella de la compra) té caràcter "temporal".

Feijóo ha subratllat que el Govern no pot tenir un "excés de recaptació" quan "la majoria de la classe mitjana" del país té "enormes dificultats per arribar amb diners a la tercera setmana del mes". Per tant, ha recalcat que mentre duri l'alta inflació han de "abaixar l'energia, els aliments i la renda".

El líder del PP ha admès que és "discutible si és ortodox baixar el mateix amb independència de la renda", com ara baixar 20 cèntims a litre sense tenir en compte la renda del titular del cotxe. "Si hi ha mecanismes a l'Agència Tributària per discriminar i la discriminació és raonable, nosaltres tampoc ens esquinçarem les vestidures perquè nosaltres el que volem és fer coses raonables", ha afegit.

AFEA A MONTERO QUE RESPONGUI DES DE FERRAZ



Feijóo ha posat èmfasi en la seva proposta per actualitzar la tarifa de l'IRPF a les rendes de menys de 40.000 euros, que fa "cinc mesos que proposen" a nivell nacional, i ha assenyalat que el PSE el recolza al País Basc, Podem "ho ha demanat a l'Assemblea de Madrid" i el Govern de Ximo Puig "estendrà la rebaixa fiscal de les rendes no fins a 40.000 sinó fins a 60.000 euros".

A més, ha criticat que, davant la seva proposta a la rebaixa de l'IVA de la cistella de la compra del 10 al 4%, la ministra Maria Jesús Moreno no estigui per "alleujar la càrrega que passen les rendes baixes sinó per augmentar la pressió fiscal a Espanya" ia sobre "ho faci a la seu del PSOE". Segons la seva opinió, el lloc "per plantejar un increment dels tributs" no ha de ser la seu del partit sinó la taula de les rodes de premsa del Consell de Ministres.

"El Govern vol posar l'economia del país al servei de la seva ideologia quan un polític responsable s'hauria de distingir pel contrari: posar la ideologia al servei del seu país, no el país al servei de la ideologia", ha manifestat.

UN "FOLLÓ" PER ELIMINAR BRU L'IMPOST DE PATRIMONI



Feijóó ha censurat les crítiques que s'han llançat des del Govern contra el PP per la decisió de la Junta d'Andalusia d'eliminar l'impost de patrimoni, i s'ha armat un "follón" quan, segons ha dit, l'any 2007 amb José Luis Rodríguez Zapatero suprimir-ho "era d'esquerres".

"Quina la que han muntat", ha exclamat, per criticar que si les autonomies baixen impostos "ho fan malament", segons el "manual" de l'actual Executiu. "Si els baixa està fent dúmping però si els puja, vostè fa molt bé", s'ha queixat.

Feijóo ha recalcat que si una autonomia decideix treure l'impost de patrimoni està exercint les competències constitucionals. "Hi ha comunitats que plantegen delictes de rebel·lió o sedició, i es fa una taula de diàleg per parlar-hi. I una CCAA que simplement baixa l'impost de patrimoni perquè està dins de les seves competències, ja que resulta que té un cataclisme a la unitat nacional ", ha emfatitzat.

LA POLÍTICA ENERGÈTICA, "UN DELS GRANS ERRORS" DEL GOVERN



D'altra banda, el president del PP ha afirmat que la "improvisada" política energètica és "un dels grans errors d'aquest Govern", qualificant de "disbarat" que s'hagi decidit tancar "totes les centrals tèrmiques alhora".

El cap de l'oposició ha avisat que si no tenen cura de la indústria, es tancaran fàbriques i acomiadaran la gent. "I aleshores, no és que el tema sigui greu, sinó que serà irrespirable", ha advertit.

Feijóo ha indicat que el Govern "s'ha fet més gasista que ningú" i "presumeix de les centrals de cogeneració" quan abans hi estaven en contra. "Ara resulta que estem encantats amb les nostres regasificadores i portem el gas en gasers, que probablement en alguns casos vingui de fracking, que està prohibit fer aquí. I llavors dic jo, on és l'ecologisme aquest?", s'ha preguntat.