Junts ha assegurat aquest dimecres que a la reunió extraordinària del Govern els seus consellers han defensat "de manera unànime" que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, se sotmeti a una qüestió de confiança si no compleix l'acord de l'Executiu, però fonts de Presidència ho han negat i afirmen que hi ha hagut divergència d'opinions.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon (2i); el vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró (c), i la consellera Gemma Geis (2d), en arribar a una reunió extraordinària del Govern, a 28 de setembre - David Zorrakino - Europa Press

En un comunicat, Junts ha afirmat que els seus consellers han apostat de manera unànime "pel compliment de l'acord signat entre Junts i ERC per garantir l'estabilitat i la lleialtat de l'Executiu, en la mateixa línia que va expressar ahir el grup parlamentari, tant pel que fa que respecta l'acord de Govern com la qüestió de confiança".

Tot i això, fonts de Presidència han sostingut que els consellers de Junts han donat una resposta irregular i "divergent" quan Aragonès els ha preguntat si sabien que es plantejaria una qüestió de confiança i si estan d'acord que es faci.

Segons aquestes fonts, el president volia que la reunió del Govern servís per aclarir si els consellers de Junts defensen aquesta qüestió de confiança i han subratllat que la sensació amb què ha sortit de la trobada és "que no hi ha hagut una definició clara", encara que no han concretat quina posició ha tingut cada conseller.

Els consellers de Junts han insistit en les tres demandes perquè es compleixi l'acord del Govern --establir una direcció de coordinació estratègica de l'independentisme, que la taula de diàleg se centri exclusivament en l'autodeterminació i l'amnistia, i que ERC i Junts es coordinin al Congrés-- i han subratllat que són tres qüestions importants per a ells.

En canvi, fonts de Presidència defensen que Aragonès ja va expressar al Debat de Política General de dimarts que estava disposat a parlar-ne.