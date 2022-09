El president de la Generalitat, Pere Aragonès, intervé en el debat de política general anual, al Parlament de Catalunya, el 27 de setembre del 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya). Durant la seva compareixença, el president de la Generalitat, ha anun

El president del Govern, Pere Aragonès , ha cessat el vicepresident Jordi Puigneró després de la crisi a l'Executiva. Aragonès ha justificat el seu cessament per una "pèrdua de confiança" en no comunicar-li la intenció de Junts de fer una moció de confiança. "No vaig ser informat que em sotmetrien a una moció de confiança, que implicaria el final del Govern", ha lamentat Aragonès.

"En moments difícils, com l'actual, és imprescindible acompanyar la ciutadania i traslladar seguretat", ha començat dient el president, afegint que "les desconfiances no ajuden a complir aquest objectiu".

Aragonès ha afirmat que li "dol" haver pres aquesta decisió, que ja ha comunicat al secretari general de Junts, Jordi Turull . "El soroll que hi havia en certs àmbits polítics s'ha traslladat al Govern i la ciutadania necessita institucions i governs estables, un govern cohesionat que tingui com a màxima prioritat fer més fàcil la vida de la gent".

SORTIRÀ JUNTS DEL GOVERN?

El president Aragonès ha afirmat voler continuar governant amb Junts, però desconeix quin serà el rumb de la formació després del cessament de Puigneró. El que sí que s'ha pogut apreciar és la intenció del líder d'ERC de continuar liderant la generalitat, amb els de Puigdemont o sense.

Ara a les files de Junts tenen dues opcions: abandonar el Govern o proposar un nou vicepresident.