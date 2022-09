Laura Borràs i Jordi Turull. Foto; Junts per Catalunya

La direcció de Junts per Catalunya està reunida des de les 8 del matí d'aquest 29 de setembre per abordar l'escenari polític i prendre les decisions que toquin, sempre pensant en el progrés i el benestar dels catalans i en la consecució de la independència com a objectiu".

En un comunicat publicat pocs minuts després de la mitjanit, després que Pere Aragonès comuniqués el cessament de Jordi Puigneró, Junts el qualificava com un "error històric" que "posa en perill la continuïtat del projecte independentista".



Després de la sortida del govern del ja exresponsable de Territori i Polítiques Digitals, Junts ha de decidir si segueix al Govern, com els ha proposat Aragonès, o deixa Esquerra en un govern en minoria. El president ha assegurat en la seva compareixença que manté "plena confiança" a la resta de consellers de Junts.

Els postconvergents han retret a Aragonès els "incompliments continus del full de ruta cap a la independència", hores després que el president defensés el model canadenc com a exemple per a un futur referèndum pactat per a Catalunya. Junts considera això, entre altres coses, una "traïció" al referèndum de l'1 d'octubre del 2017, del qual precisament aquesta setmana fa cinc anys.