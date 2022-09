Foto: Europa Press

“Segueixo la situació amb molta preocupació . Hi ha un comportament irresponsable i egoista dels partits del Govern i una degradació de les institucions ”. Així de contundent s'ha pronunciat el primer secretari del PSC, Salvador Illa , en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio .

El socialista ha anat més enllà, assegurant que “ja es veia venir que el govern de coalició no acabaria bé, però no pensava que seria tan ràpid” i ha apuntat que “si Junts surt del Govern, el president Aragonès haurà de dir què pensa fer i com governarà".

En un altre ordre de coses, Illa també ha fet referència a les rebaixes fiscals que han proposat diferents comunitats. "Ara no és el moment", ha advertit, apuntat també que "la competència fiscal entre territoris, de vegades, freguen la mala fe".