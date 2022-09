La titular del Jutjat Penal Número 30 de Madrid ha rebutjat que l'exdiputat de la CUP al Parlament Antonio Baños declari en català en el judici que se segueix en contra per un presumpte delicte de desobediència greu a l'autoritat per haver-se negat a contestar les preguntes de l'acusació popular de Vox durant el judici del 'procés', on va comparèixer com a testimoni el febrer del 2019.

Arxiu - L'exdiputat de la CUP Antonio Baños en una imatge de fitxer.

"A la Comunitat de Madrid la llengua oficial és l'espanyol. Si vol expressar-se aquí s'ha d'expressar en castellà. No el designaré un intèrpret", ha dit la magistrada Hortensia Oro-Pulido. "No rebré la declaració en català perquè no tinc cap obligació. Té obligació d'expressar-se en castellà. Penseu-ho o parleu amb el vostre advocat", ha afegit.

Des de la defensa de Baños han insistit que la petició d'intèrpret no s'ha fet per a l'acusat, sinó per al tribunal i la Fiscalia perquè Baños entén perfectament el castellà. La titular del Jutjat, no obstant, s'ha mantingut ferma en la seva decisió, i per això l'exdiputat de la CUP ha renunciat a intervenir.

L'advocat Carles López ha demanat fer constar la seva protesta perquè considera que en denegar l'intèrpret a Baños s'ha comès una vulneració de drets fonamentals de l'acusat.

QUATRE MESOS DE PRESÓ



Tot i que Baños al principi s'enfrontava a una pena de sis mesos de presó pel delicte de desobediència greu, aquest dijous la Fiscalia ha rebaixat la seva petició a quatre mesos de presó.

La representant del Ministeri Públic ha insistit que l'exdiputat va cometre un delicte de desobediència a l'autoritat per la seva "reiterada negativa" a contestar les preguntes de les parts que formaven part del judici del procés.

Ha recordat que, en qualitat de testimoni, Baños tenia l'obligació de contestar i ha rebutjat la possibilitat que el tribunal vehiculés les preguntes de l'acusació popular exercida per Vox. "Presidència no pot fer intermediari entre el testimoni i una de les parts", ha subratllat.

Aquest judici té lloc un dia després que la portaveu de la CUP a la Cambra catalana, Eulàlia Reguant, fos jutjada pels mateixos fets però davant del Tribunal Suprem, per la seva condició d'aforada en ser diputada al Parlament. A l'escrit d'acusació presentat l'abril del 2021, la Fiscalia va demanar una pena de sis mesos de presó per a Baños.