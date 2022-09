Membres de Junts / @EP

La reunió de l'Executiva de Junts ha finalitzat aquest dijous a les 19.30 hores després d'unes nou hores de deliberació sobre si continuen o no al Govern després del cessament de Jordi Puigneró com a vicepresident de la Generalitat, ia les 20.15 faran una roda de premsa per informar sobre la decisió que han pres.

Els dirigents del partit han començat la reunió a les 10.30 hores a la seu de Junts a Barcelona, una trobada que també ha comptat amb la presència del mateix Puigneró i de tots els consellers de Junts excepte la d'Acció Exterior, Victòria Alsina, que hi era de viatge a Ginebra (Suïssa).

A la trobada, que ha tingut un recés a l'hora de dinar, el debat de l'Executiva s'ha centrat en si deixar el Govern de manera immediata o deixar en mans de la militància la decisió, a través d'una consulta.