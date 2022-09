La presidenta de Junts, Laura Borràs, en arribar a una reunió a la seu del seu partit, el 29 de setembre de 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya). L'executiva de Junts es reuneix després que el president de la Generalitat cessés ahir Jordi Puigne - David Zorrakino - Europa Press

L'Executiva de Junts ha decidit no sortir ara com ara del Govern i deixar en mans de la seva militància la decisió de continuar o no a l'Executiu català en una consulta que celebrarà la setmana que ve, els dies 6 i 7 d'octubre.

Ho han explicat fonts del partit després de nou hores de reunió de l'Executiva del partit després del cessament de Jordi Puigneró com a vicepresident del Govern.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , va cessar aquest dimecres Puigneró per no haver-li informat que Junts li demanaria sotmetre's a una qüestió de confiança, una decisió que Junts va qualificar d'"error històric".