La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero , ha anunciat aquest dijous que el nou impost a les grans fortunes gravarà la riquesa neta superior als 3 milions d'euros, mentre que les rendes del capital tributaran més a l'IRPF a partir de 200.000 euros.

"És una proposta conjunta de les dues formacions polítiques que conformem aquest Govern i forma part de l'acord pressupostari que esperem aviat a tancar de manera definitiva", ha assenyalat la titular d'Hisenda en una roda de premsa per presentar el paquet fiscal per a "la justícia social i l'eficiència econòmica", amb què el Govern pretén recaptar 3.144 milions d'euros addicionals.

La ministra d'Hisenda i Funció Pública, Maria Jesús Montero

Sobre l'anomenat "impost de solidaritat de les grans fortunes", Montero ha explicat que serà temporal i s'aplicarà únicament el 2023 i el 2024 , i constarà de tres trams: entre 3 i 5 milions de riquesa neta es pagarà un 1,7%; entre 5 i 10 milions, un 2,1%; i per sobre de 10 milions, un 3,5%.

Amb aquest nou impost, que afectarà uns 23.000 contribuents (el 0,01% del total) , el Govern espera recaptar 1.500 milions d'euros potencials (es començarà a recaptar el 2024), encara que l'import real dependrà de les decisions que adoptin les comunitats autònomes. I és que el tribut evitarà la doble imposició, atès que la quota abonada per l'Impost de Patrimoni --cedit a les comunitats-- serà deduïble al nou impost.

No obstant això, està pendent de decisió la forma de tramitació legal de la norma al Parlament, que s'impulsarà de forma independent als Pressupostos Generals de l'Estat, atès que no poden contemplar noves figures tributàries. A més, hi ha una clàusula d'avaluació de la mesura, per la qual cosa hi ha totes les opcions obertes respecte al desenvolupament futur de l'impost.

ELEVAR L'IRPF A RENDES ALTES I BAIXADA PER A LA MEITAT DE TREBALLADORS



Alhora, el Govern elevarà un punt, fins al 27%, la tributació de les rendes del capital a l'IRPF superiors a 200.000 euros, i per a les plusvàlues superiors a 300.000 euros, s'elevarà fins al 28%, dos punts més. Amb aquesta mesura, espera recaptar 204 milions d'euros i afectarà 17.814 contribuents.

Juntament amb aquesta pujada a les rendes altes, el Govern també aprovarà mesures a l'IRPF per afavorir les rendes mitjanes i baixes, elevant fins a 21.000 euros el benefici fiscal que actualment s'aplica a les rendes de fins a 18.000 euros . Aquesta mesura suposarà un estalvi de 1.881 milions d'euros i beneficiarà el 50% dels contribuents d'aquest impost.

Així mateix, les rendes de la feina a partir de 15.000 euros (1.000 euros més que ara) estaran exemptes del pagament de l'IRPF.

MESURES "CONJUNTURALS" DIRIGIDES ALS AUTÒNOMS



També en aquest impost, s'elevarà un 5% el rendiment net de mòduls per als autònoms i s'incrementa del 5% al 7% la reducció per a despeses deduïbles de difícil justificació a la tributació en règim d'estimació directa simplificada. Beneficiarà més de 577.000 empleats per compte propi, que s'estalviaran 184 milions d'euros. Des d'Hisenda apunten, en tot cas, que es tracta de mesures conjunturals.

El paquet fiscal presentat avui per Montero també inclou canvis al' Impost sobre Societats . Concretament, es rebaixa permanentment el tipus nominal del 25% al 23% per a les petites empreses amb una xifra de negocis inferior a 1 milió d'euros. L'impacte econòmic és de 292 milions d'euros i se'n beneficiaran més de 400.000 empreses.

LES GRANS EMPRESES PAGARAN GAIREBÉ 2.500 MILIONS MÉS



Igualment, en aquest tribut es limitarà al 50% la possibilitat de compensar les pèrdues de les filials als grups consolidats, que afectarà 3.609 grans empreses i tindrà un caràcter temporal. Amb aquesta mesura, Hisenda espera recaptar 2.439 milions entre el 2023 i el 2024.

A l'IVA, es baixarà el tipus del 10% al 4% per als productes d'higiene femenina, tal com contemplava la llei de garantia integral de la llibertat sexual, coneguda com la llei del 'només sí que és sí', impulsada pel Govern i aprovada per les Corts Generals. A més, es reduirà, segons ha comunicat la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz , l'IVA dels preservatius i els anticonceptius no medicinals.