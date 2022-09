El secretari general del PCE, Enrique Santiago. Foto: Europa Press

El Partit Comunista d'Espanya (PCE) celebrarà des d'aquest divendres 30 de setembre fins al diumenge 2 d'octubre la tradicional festa que aquest any no comptarà amb la presència de la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, i amb presència de Podem de baix perfil.

L'esdeveniment se celebrarà a Rivas Vaciamadrid , amb una sèrie de debats de contingut polític i actuacions musicals , al costat del tancament del míting principal que protagonitzarà el secretari general de la formació, Enrique Santiago. Concretament, hi haurà 25 xerrades amb la participació de més de 100 ponents, 22 presentacions de llibres, desenes d'estand d'editorials i organitzacions socials, polítiques i sindicals, a banda de desenes d'activitats culturals.

Als fòrums de diàleg, segons figura al programa, hi seran presents el secretari general de CCOO, Unai Sordo, la portaveu federal d'IU, Sira Rego, la vicesecretària general de Política Sindical d'UGT, Noah Ceveira, l'alcaldessa de Rivas, Aída Castillejo i diversos representants d'organitzacions socials.

També participaran en una mesa sobre convergència política i social davant del proper cicle electoral el secretari d'Organització d'IU, Ismael González, el secretari de societat civil de Podem, Alex Zapico, el diputat d'En Comú Podem, Gerardo Pisarello, la coportaveu de Més País i diputada andalusa, Esperanza Gómez, i el portaveu d'Iniciativa-Compromís, Alberto Ibáñez. El debat estarà moderat per la número dos del PCE, Amanda Meyer.

Alhora, seran ponents en una taula dedicada a la llei 'mordassa' el diputat de Bildu Jon Iñarritu i la seva homòloga a ERC Yolanda Quintana, acompanyats també per Santiago.

D'aquesta manera, no participarà la líder de Podem, Ione Belarra, que es troba en avançat estat de gestació i que sí que va assistir a l'edició de l'any passat, que coincidia amb el centenari del PCE, juntament amb Díaz i el secretari d'UGT, Pepe Álvarez, o l?exvicepresident Pablo Iglesias. En el cas de la titular de Treball, fonts del seu entorn van explicar que aquest any no hi pot participar.

La temàtica dels espais de debat versen sobre matèries com el feminisme, les respostes davant la crisi ecosocial, els conflictes al sector industrial, la problemàtica de l'extrema dreta o el present i futur de Llatinoamèrica, entre altres camps.

SITUACIÓ DE LES RELACIONS

Amb vista a les eleccions autonòmiques, Podem i IU han reafirmat la seva voluntat de reforçar les candidatures conjuntes i ampliar les aliances amb altres sectors progressistes, sense que estigui decidit la qüestió de la marca on es primarà l'opinió dels diferents territoris.

Pel que fa a l'enrenou de la setmana passada sobre el futur de la denominació Unides Podem, des dels dos costats van recalcar que aquesta marca no és obligatòria però tampoc es descarta, ja que la prioritat és apostar per fórmules totes aquelles fórmules que siguin reconeixibles i que permeti eixamplar les futures confluències amb més actors. En aquest ventall de possibilitats també s'obre a reflectir nítidament les sigles pròpies de cada formació.

Tot i això, les relacions entre Podem i IU registren tensió en el cas d'Andalusia després del convuls procés de conformació de la coalició 'Per Andalusia', de la qual forma part Más País, i la posterior decisió de reemplaçar la diputada estada Alejandra Durán , a què s'oposava aquesta formació.

A més, els últims mesos van sortir de ministeris dirigits de Podem el mateix líder del PCE, que va ser substituït al capdavant de la Secretaria d'Estat de l'Agenda 2030 per Enrique Santiago, i la número 'dos' del Partit Comunista Amanda Meyer, que va ser rellevat com a cap de gabinet de la ministra Irene Montero.