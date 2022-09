Lesmes, presidint un Ple. Foto: Europa Press



El president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes , ha reiterat als vocals la seva intenció de dimitir si no hi ha avenços en la renovació de l'òrgan de govern dels jutges , en el marc d'un nou Ple que ha acabat sense acord sobre els dos candidats que el CGPJ ha de proposar per a magistrats del Tribunal Constitucional (TC) .



És la segona vegada que els vocals es reuneixen en Ple per abordar formalment aquests nomenaments sense aconseguir un acord sobre això, si bé aquest 29 de setembre han pactat que els interlocutors dels dos corrents del Consell, conservador i progressista, es vegin de nou el 5 d'octubre , segons va informar el CGPJ en un comunicat.

Si aquell dia s'assoleix el consens sobre els dos aspirants, han establert que l'endemà se celebri un ple extraordinari per formalitzar la proposta al TC. En cas contrari, han quedat a fer una altra sessió extraordinària el 13 d'octubre "perquè els membres de la comissió negociadora donin compte de les gestions realitzades".

El 29 de setembre els vocals van tractar un altre assumpte important, prenent en coneixement l'informe elaborat pel Gabinet Tècnic del Tribunal Suprem (TS), que estableix com s'ha de produir la successió de Lesmes, si finalment dimiteix per forçar la renovació del Consell, que porta gairebé quatre anys caducat.

Les fonts de l'òrgan de govern dels jutges consultades per Europa Press han indicat que Lesmes ha reiterat als vocals el seu desig de dimitir cap a la setmana que ve si no es produeix abans cap gest del qual queda interpretar un avenç en la renovació del CGPJ.



Les mateixes fonts subratllen que alguns vocals li han demanat que no abandoni el càrrec, en nom de la governabilitat del Poder Judicial, ressaltant a més que hi ha un cronograma que ha de complir sobre els dos candidats al TC que arriba almenys fins al 13 d'octubre.