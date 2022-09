El líder del PSC-Units al Parlament, Salvador Illa / @EP

El líder del PSC-Units al Parlament, Salvador Illa , ha exigit aquest divendres " respostes i certeses " al president de la Generalitat, Pere Aragonès, davant la situació del Govern i la crisi entre ERC i Junts.

Ho ha dit a la segona sessió del Debat de Política General (DPG) del Parlament després que hagi intervingut Aragonès, cosa que inicialment no estava previst: "Està molt bé donar la cara i els ho agraeixo, però el necessari és que doni respostes i doni certeses".

Ha sostingut que el DPG, en lloc d'orientar la política catalana, està tenint com a resultat un " Govern en temps de descompte ", i ha recordat que Aragonès va ser investit amb el suport de dos grups que hi tenen danyada la seva confiança --Junts i la CUP-- i que no va guanyar les eleccions --ho va fer Illa--.

El cap de l'oposició ha advertit que l'Executiu català està sent un " destorb per a Catalunya ", que considera que té el dinamisme, l'energia i la capacitat necessàries per superar moments complexos.

I li ha llançat un recordatori parafrasejant l'expresident de la Generalitat Josep Tarradellas : "Va advertir que en política es pot fer de tot, menys el ridícul".