El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha defensat aquest divendres que el Govern actual d'ERC i Junts continuï però ha demanat als socis de l'Executiu que decideixin "amb celeritat" si segueix o no.

"La meva aposta és que el Govern actual pugui continuar, aquesta és la meva prioritat. Però sobretot la meva prioritat és continuar servint la ciutadania des del Govern, amb un Govern compactat i centrat fonamentalment a donar respostes als reptes urgents i estructurals del moment actual ", ha afirmat a la segona sessió del Debat de Política General que se celebra al Parlament, després d'haver demanat intervenir en plena crisi entre ERC i Junts.

Aragonès ha insistit que les institucions s'han de centrar al 100% en els problemes de la ciutadania i per això creu que “els dubtes, els debats i les posicions que hi puguin haver es resolguin amb màxima celeritat”.

En al·lusió a la decisió de si Junts surt o no del Govern, ha apuntat que "hi ha decisions que no depenen" d'ell i ha explicat que s'ha volgut dirigir al Parlament perquè creu que en moments complicats cal donar la cara.

"Sóc aquí per donar la cara i per donar un missatge", ha resumit Aragonès, que ha argumentat que ell volia que el Debat de Política General se centrés en la situació econòmica i social actual però ha lamentat que el focus s'hagi mogut arran que Junts li plantegés sotmetre's a una qüestió de confiança.

Ha recordat que ja va rebutjar aquesta qüestió de confiança perquè no la veu adequada i que això ha derivat en una "situació de pèrdua de confiança" cap al ja exvicepresident de la Generalitat Jordi Puigneró, que va ser cessat dimecres a la nit.

El cap de l'Executiu ha criticat que "determinats dubtes, debats i soroll" no contribueixen a projectar que les institucions estan dedicades al 100% al servei de la ciutadania i ha recalcat que el seu compromís és continuar exercint les seves funcions com a president i defensant un Govern centrat problemes de la població.

"Voldria que l'actuació no només dels propers dies i setmanes, sinó també dels propers mesos i del que queda de legislatura, se centrin" a donar resposta a les necessitats de la societat catalana, i ha conclòs que les institucions es deuen preservar perquè creu que van costar molt de recuperar després de la dictadura i després de la suspensió amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.