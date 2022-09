La diputada del PP en el Parlament Lorena Roldán / @EP

El Partit Popular Català ha aprovat la creació d'una oficina 'antiokupa' amb l'objectiu de combatre l’ocupació il·legal d’habitatges i que ofereixi ajuda i assessorament als propietaris afectats per l’ocupació.

En la votació de propostes de resolució del debat de Política General, s’ha aprovat aquesta bateria de propostes presentades pels populars, amb els únics vots en contra de CUP i En Comú Podem. En aquest sentit, durant la seva intervenció, la portaveu del PPC, Lorena Roldán, ha reivindicat el dret de les persones a viure tranquils i en pau.

La proposta recull les següents mesures:

1. Incrementar, dins l'àmbit competencial de la Generalitat, les mesures per donar resposta a la problemàtica social que representen les ocupacions il·legals d'habitatges.

2. Millorar l'actuació de la Generalitat davant denúncies d'ocupacions il·legals d'habitatges, amb l'objectiu que els denunciants no se sentin desprotegits ni desemparats.

3. Incrementar la seguretat jurídica a propietaris i petits arrendadors, que els protegeixi davant l'ocupació il·legal i els permeti de recuperar l'habitatge de manera ràpida.

4. Revisar el protocol policial d'actuació davant l'ocupació il·legal d'habitatges per tal d'agilitzar la resposta quan l'ocupació prové de màfies que persegueixen beneficis econòmics amb actuacions i activitats il·legals, tot incrementant la vigilància i el control sobre aquestes màfies.

5. Sol·licitar al Govern de l'Estat les modificacions legals necessàries que permetin, en un termini de 24 hores, el desallotjament d'un immoble ocupat de manera delinqüencial.

6. Crear un servei específic per unificar i coordinar les accions de la Generalitat i els ens locals per a combatre l’ocupació il·legal d’habitatges i que ofereixi ajuda i assessorament als propietaris afectats per l’ocupació.

7. Reforçar la protecció social que presta directament de la Generalitat, i també la que es presta per mitjà dels ajuntaments, davant les d'ocupacions motivades per motius socials o econòmics sobrevinguts, tot buscant solucions per a aquestes famílies mitjançant el parc públic d'habitatges de la Generalitat i els ajuntaments.

D’altra banda, el Partit Popular també ha aconseguit l'aprovació de mesures per enfortir l'economia, la seva competitivitat i la industria, afavorir l'emancipació juvenil i mesures de recolzament al món rural.