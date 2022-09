El president del Govern, Pedro Sánchez - Rober Solsona - Europa Press

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha recalcat aquest divendres que Espanya no reconeixerà mai l'"annexió il·legal" de quatre regions ucraïneses anunciada pel president de Rússia, Vladímir Putin , després de la celebració de referèndums per part de les autoritats d'ocupació russes .

En un missatge al seu compte de Twitter, ha condemnat "l'atroç atac contra un comboi humanitari per part de Rússia a Zaporiyia i la mort de civils innocents" . Segons les autoritats ucraïneses, almenys 23 persones han mort i 30 més han resultat ferides.

Sánchez ha denunciat que aquesta " nova massacre " s'ha comès el mateix dia que el president rus ha signat "l'annexió il·legal de territoris ucraïnesos, que Espanya i Europa no reconeixeran mai".

Durant un simbòlic acte al Kremlin, i en presència de les principals autoritats del país i dels líders prorussos de les quatre regions ucraïneses, Putin ha proclamat l'annexió de les regions ucraïneses de Donetsk, Lugansk, Jerson i Zaporiyia. "Seran ciutadans russos per sempre", ha assenyalat.

El Govern ja havia advertit que no donaria cap validesa als referèndums. En un comunicat, el Ministeri d'Exteriors ja va expressar la seva condemna pels "simulacres il·legals de votació organitzats a Ucraïna" a les regions de Donestk, Lugansk, Jerson i Zaporiyia, sota control rus.

Alhora, ha recalcat que "no concedeix cap credibilitat ni legitimitat als resultats ficticis anunciats per les forces d'ocupació" i ha manifestat el seu rebuig contundent de "qualsevol acció o decisió que pugui ser presa per les autoritats russes tendents a l'annexió il·legal dels esmentats territoris" .