L'independentisme commemora aquest dissabte el 5è aniversari de l'1-O en plena crisi del Govern | @ep

L'independentisme commemorarà aquest dissabte el cinquè aniversari del referèndum de l'1-O del 2017 en plena crisi del Govern i en un clima de divisió del moviment favorable a la independència.

La jornada estarà marcada pel xoc entre ERC i Junts després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, cessés el ja exvicepresident Jordi Puigneró al no haver-ho informat que el seu partit li plantejaria sotmetre's a una qüestió de confiança.

Davant d'aquest cessament, l' Executiva de Junts va acordar donar marge fins diumenge per negociar amb Aragonès la concreció dels punts que considera que s'estan incomplint del pacte del Govern abans de deixar en mans de la militància del partit la decisió de sortir o no de l'Executiu a una consulta que se celebrarà el 6 i 7 d'octubre.

Així, els actes de commemoració de l'1-O se celebraran enmig del termini que ha donat Junts per explorar aquesta negociació, i és probable que durant el dia hi hagi contactes entre els socis de la coalició.

CINC ANYS DE DIVISIÓ



L'independentisme sempre ha reivindicat que l'1-O va ser possible gràcies a la unitat entre Govern, Parlament, partits i entitats , juntament amb la mobilització de la ciutadania, una unió que en aquests cinc anys s'ha anat desintegrant fins a arribar a la situació actual .

Un lustre després, el moviment independentista afronta l?aniversari de l?1-O completament dividit: el Govern és a prop de la fractura, els partits, ERC, Junts i la CUP, tenen estratègies diferents per avançar en el procés sobiranista, i fins i tot l ?ANC i Òmnium han pres rumbs diferents.

De fet, un dels motius principals d'aquesta desunió és la manca d'una lectura i una anàlisi compartida del que va significar l'1-O i sobre com avançar cap a la independència a partir de llavors, que ha impedit que hi hagi una estratègia conjunta com sí que hi va haver el 2017.

La desunió actual ja es va exhibir a la Diada de l' 11 de setembre, en què el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i ERC no van participar a la manifestació convocada per l' ANC , i l'únic acte en què van estar tots els actors independentistes de manera conjunta va ser el que va celebrar Òmnium .

CONCENTRACIÓ UNITÀRIA



Tot i que les darreres setmanes la divisió s'ha aprofundit encara més, en la commemoració de l'1-O sí que hi haurà un acte unitari, que serà la concentració convocada pel Consell de la República amb la col·laboració d' Òmnium, ANC, AMI, la Intersindical i la Cambra de Comerç de Barcelona , que se celebrarà a les 17.00 hores a l' Arc de Triomf de Barcelona sota el lema ' Defensem l'1-O. Guanyem la independència ”.

A la concentració assistiran dirigents dels partits independentistes, tant d'ERC, que sí que acudirà a aquest acte malgrat que no va anar a la manifestació de la Diada , Junts i la CUP .

A l'acte intervindran els dos màxims representants institucionals quan es porti a terme l'1-O: obrirà l'acte la que el 2017 era presidenta del Parlament Carme Forcadell i el tancarà el president de la Generalitat Carles Puigdemont.

Així mateix, cercaran reproduir la imatge d'unitat entre polítics i societat civil: a un costat de l'escenari hi haurà els representants institucionals i dels partits, ia l'altre els de la societat civil organitzada.

CANVIS PER LA CRISI DEL GOVERN



La crisi del Govern ha provocat que alguns dels actes previstos per a aquest dissabte s'hagin replantejat, com ha passat amb l'acte institucional organitzat per la Generalitat, que havia de comptar amb la participació de tots els consellers però atesa la situació entre els socis de l'Executiu finalment han decidit replantejar l'acte i es limitarà a una declaració institucional d' Aragonès al Palau de la Generalitat.

Un altre acte que s'ha reformulat és el que organitza Òmnium : la seva voluntat era fer una fotografia conjunta de tots els actors de l'independentisme per mostrar la transversalitat del moviment, com ja van fer el 2021, però ho han modificat ja les 12.30 als Jardins de la Sedeta de Barcelona la Junta Directiva de l'entitat, encapçalada per Xavier Antich , farà una declaració per posicionar-se davant del moment actual.

L' ANC també ha convocat una acció reivindicativa a la plaça Sant Jaume que consistirà a aixecar un "mur d'urnes" per visibilitzar que, segons ell, les institucions s'han allunyat del mandat de l'1-O, mentre que la CUP farà l'acte 'Defensem l'1 d'octubre, defensem la independència' amb la participació de representants de formacions independentistes d' Irlanda del Nord, Còrsega, Quebec i Escòcia.

ACTES DEL DIVENDRES



Els actes commemoratius del referèndum de l'1-O començaran aquest divendres a la tarda amb l'acte que celebrarà ERC a les 19.00 a La Ràpita amb la intervenció d'alguns dels seus dirigents principals, com el líder del partit, Oriol Junqueras, i la secretària general , Marta Rovira.

A més, a la vigília de l'1-O, el Consell de la República commemorarà l'ocupació de les escoles que hi va haver el 2017 amb un acte telemàtic en què connectaran amb diverses escoles on hi va haver càrregues policials i amb testimonis d'aquella jornada.

HORES BAIXES PER A L'INDEPENDENTISME

el cinquè aniversari de l'1-O agafa l'independentisme en hores baixes. Després del desafiament a l' Estat i la posterior condemna als dirigents del procés (a més de la fugida del president Puigdemont ), les xifres parlen d'un menor suport a la ruptura. El suport a la independència de Catalunya ha assolit aquest mes de setembre el nivell més baix de tot el procés. Segons el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat (CEO) – el CIS català – el “no” a la independència guanya per onze punts al “sí”. En concret, el 52,2% aposta per continuar formant part d' Espanya davant del 40,9% que busca la ruptura. Són gairebé 16 punts menys que en el seu moment de més popularitat, l'octubre del 2012 després de la primera Diada massiva, quan el 56% va reclamar la independència.

La manifestació del passat 11 de setembre va mostrar la evident desmotivació entre l'independentisme. Davant d'altres anys de gran aldarull i multituds, la Diada del 2022 només va sumar 150.000 manifestants, segons la Policia Local de Barcelona (els organitzadors en van parlar de 700.000).