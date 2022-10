Yolanda Díaz obligada a revelar qui l'acompanyava al Falcon en la visita al Papa | @ep

Yolanda Díaz, vicepresidenta segona del Govern i Ministra de Treball, s'ha vist obligada a haver de revelar qui el van acompanyar a Falcon en la visita al Papa Francesc que va tenir lloc el dia 11 de desembre del 2021. Tal com s'ha fet ressò Confidencial Digital , hi va haver una resolució recent del president del Consell de Transparència i Bon Govern, José Luis Rodríguez Álvarez, que estima parcialment la reclamació presentada per un particular que havia sol·licitat a Treball informació sobre el viatge que Díaz va fer fa mesos per reunir-se amb el Papa Francisco .

El Papa la va rebre en audiència durant 40 minuts. ECD ha comprovat que un particular va registrar l'11 de febrer, davant del Ministeri de Treball, la sol·licitud següent:

“En resposta a una pregunta formulada pel grup del PP al Senat (684/50020), el Govern confirma que la vicepresidenta segona va utilitzar una aeronau de l'Exèrcit de l'Aire per desplaçar-se a Roma amb motiu de l'audiència privada mantinguda amb el Papa Francesc el mes de desembre passat. Pregue que es facilite la identitat i el càrrec que exerceixen totes les persones que es van desplaçar a l'avió al costat de Yolanda Díaz amb rumb a la capital italiana, les hores d'enlairament i aterratge a Madrid , així com el cost de dinar i establiment hoteler en què va tenir lloc”. Un mes després, el Ministeri de Treball va donar resposta, però concedint només parcialment l'accés a la informació sol·licitada.

Treball va contestar que “en el viatge esmentat a la sol·licitud, la Vicepresidenta Segona i Ministra de Treball i Economia Social va estar acompanyada de personal d'aquest ministeri, entre el qual es trobaven com a alts càrrecs el Sr. secretari d'Estat d'Ocupació , i el sr. director del Gabinet de la Vicepresidenta ”, Joaquín Pérez Rey i Josep Vendrell . Va afegir que el vol d'anada va tenir lloc el 10 de desembre i el de tornada l'11 de desembre.

El sol·licitant no va quedar conforme amb la resposta del ministeri, així que va presentar una reclamació davant del Consell de Transparència i Bon Govern . Aquest organisme es dedica a fiscalitzar si les administracions públiques apliquen correctament la Llei de Transparència i resol les queixes dels ciutadans que veuen les seves peticions denegades o no respostes.

En la reclamació, el sol·licitant va denunciar que el departament de Yolanda Díaz no havia detallat la identitat i càrrec de totes les persones que van pujar al Falcon per a aquest viatge a Roma.

Per no detallar les identitats i càrrecs de totes les persones que van volar amb Yolanda Díaz , el ministeri va recórrer a l'article 18. 1. e), que estableix que “s'inadmetran a tràmit, mitjançant una resolució motivada”, les sol·licituds “que siguin manifestament repetitives o tinguin un caràcter abusiu no justificat amb la finalitat de transparència daquesta Llei”.

Transparència recorda que el Ministeri de Treball va considerar justificat al·legar aquesta causa d'inadmissió argumentant que el dret d'accés se satisfà concedint únicament informació dels alts càrrecs que van acompanyar la Vicepresidenta Segona -Secretari d'Estat i director de gabinet-, i això és suficient per a la realització d'un control ciutadà en la utilització dels recursos públics, mentre que la identificació del personal restant del Ministeri que va participar en el desplaçament seria supèrflua a aquests efectes.

Pel Consell de Transparència, “aquesta motivació no pot ser acceptada”.

La resolució acaba instant el Ministeri de Treball que, en un màxim de 10 dies hàbils, remeti al sol·licitant “la identitat i el càrrec de totes les persones totes les persones que es van desplaçar a l'avió al costat de Yolanda Díaz , a excepció de la tripulació i el personal de seguretat”.

Transparència estableix un límit a aquesta obligació: “Únicament cal excepcionar la tripulació i el personal de seguretat per tractar-se de supòsits en què no hi ha cap component de discrecionalitat en la selecció”.

És a dir, que Treball no ha de revelar els noms i càrrecs de la tripulació que va portar a Falcon fins a Roma Yolanda Díaz , ni els dels seus escortes o un altre personal de seguretat.

Però sí que s'entén que ha d'identificar la resta del personal del ministeri que va acompanyar la vicepresidenta segona en la visita al Papa , a més del cap de gabinet i del secretari d'Estat d'Ocupació, com poden ser assessors de la ministra, per exemple.

El diari ABC va explicar al juliol que la vicepresidència segona havia contestat, per via de la Llei de Transparència , que el viatge a Roma de Díaz i set acompanyants havia tingut un cost de 224,36 euros .

Lògicament, aquesta quantitat no incloïa ni la despesa del Falcon , ni la nit d'hotel per a tot el seguici, ni el trasllat des de l'aeroport al Vaticà.