A l'aniversari de l'1-O demana "no tornar a cometre errors" i una taula de partits catalans | @ep

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha dit aquest dissabte que el Govern és un "torp" per a Catalunya perquè considera que està únicament centrat en la crisi entre ERC i Junts en comptes d'ocupar-se dels problemes dels catalans.

En declaracions als mitjans en una visita a Llançà , ha afirmat que l'Executiu està "absent i en temps de descompte" i ha lamentat les discrepàncies contínues entre els socis de la coalició de govern.

Considera que el Govern té una actitud egoista i irresponsable en estar en una "baralla permanent" i ha insistit que s'hauria d'ocupar de resoldre les necessitats de la ciutadania.

CINQUÈ ANIVERSARI DE L'1-O



Al cinquè aniversari de l'1-O, Illa ha dit que és un moment propici per reflexionar i mirar cap endavant, ha defensat que Catalunya té totes les condicions per tirar endavant però per això veu necessari “no tornar a cometre errors que no han portat res de bo".

A més, el líder socialista ha tornat a reclamar que es convoqui una taula de partits catalans perquè creu que és l'instrument perquè Catalunya s'impulsi cap endavant i sigui un “país cohesionat”.

Aquest dissabte al matí Illa s'ha reunit amb representants municipals de Portbou i Llançà , i ha reivindicat el "dinamisme i l'empenta" que hi ha en aquestes dues poblacions, així com a la resta de municipis catalans.