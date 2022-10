Sánchez critica "els bruixots que proclamen que els diners estan millor a la butxaca dels ciutadans"

| @ep

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha reivindicat aquest dissabte la importància de pagar impostos per mantenir l' Estat de Benestar , que ha de ser costejat per "tots els ciutadans" en proporció dels seus ingressos, i ha criticat els "bruixots" que porten "fracassades receptes" i que "proclamen que els diners estan millor a la butxaca dels ciutadans".

Així ho ha assenyalat en la seva intervenció al Fòrum La Toja , celebrat a la localitat pontevedresa d'O Grove, on ha participat a través d'un vídeo gravat després de cancel·lar la visita a Galícia per haver donat positiu a Covid-19.

Sánchez ha centrat gran part del seu discurs, que ha durat més de mitja hora, a subratllar la importància que tenen els impostos per mantenir els serveis públics que actualment poden gaudir els ciutadans.

Per això, ha posat el focus a la recerca d'una "fiscalitat justa" per promoure i mantenir serveis públics de qualitat. "La pregunta que ens hem de fer és quin Estat de Benestar volem? ¿Enfortim o debilitem l'Estat de Benestar? ¿Robustecem els serveis públics o els debilitem?", ha indicat, afegint que si Espanya vol assemblar-se als països nòrdics, amb serveis públics més complets, és important el pagament dimpostos.

"No podem tenir un Estat de Benestar com els països nòrdics amb una recaptació similar a països menys desenvolupats econòmicament", ha lamentat, i ha reivindicat que "cal ser conseqüents" i "dotar d'ingressos a l'Estat de Benestar".

Tot i això, ha parlat de la reforma fiscal impulsada pel Govern i ha posat en valor la reducció d'impostos que suposarà per a les rendes més baixes. Segons el president de l'Executiu central, els impostos han de ser progressius, perquè els que més en tenen aportin també més.

Per sostenir el discurs, Sánchez s'ha preguntat si els espanyols veurien normal que una persona caigués en la pobresa per no poder fer front al pagament d'una operació de maluc o que les famílies s'haguessin d'hipotecar per pagar la universitat dels seus fills, en cas que no ho fes lAdministració.

Per això, ha criticat els "bruixots" que porten "receptes fracassades" i que "proclamen que els diners estan millor a la butxaca dels ciutadans". En aquest sentit, ha reivindicat que els serveis públics són "eficients i rendibles", tot i que ha reconegut que "a ningú no li agrada pagar impostos", encara que són necessaris per mantenir l' Estat de Benestar.