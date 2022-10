Veu l'1-O com una "gran victòria" i reivindica les lliçons d'aquell dia per exercir l'autodeterminació | @ep

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat aquest dissabte la seva proposta d'impulsar un acord de claredat per determinar les condicions per celebrar un referèndum pactat: “Vam fer el referèndum de l'1-O i farem que Catalunya torni a votar”.

"Ho tornarem a fer possible per donar resposta a l'àmplia, sòlida i transversal majoria de la ciutadania de Catalunya que vol decidir en llibertat el futur del país", ha dit en una declaració institucional pel cinquè aniversari de l'1-O, que ha gravat a la Generalitat i ha emès TV3 , i en què no ha citat la crisi de Govern .

Aragonès ha reivindicat les lliçons de l'1-O per tal de tornar a treballar per exercir l'autodeterminació: “Hem de tornar a trobar-nos. Tornar a treballar en positiu en allò que ens uneix de manera inqüestionable. En allò que avui encara desperta tot el nostre orgull".

Considera que la manera d'aconseguir aquesta unitat és l'"ampli consens" que, segons ell, existeix a la societat catalana a favor que Catalunya decideixi el seu futur en un referèndum.

El president ha sostingut que l´autodeterminació és un dret irrenunciable que han d´exercir "assegurant que tothom se senti cridat a votar i garantint l´acompanyament de la comunitat internacional i que totes les parts implicades reconeguin el resultat".

Per això, ha insistit en la seva proposta de plantejar un acord de claredat al Govern "per determinar quan i com Catalunya ha de poder tornar a exercir el dret a decidir".

Aragonès ha reiterat que és l'única via per resoldre el conflicte i que, per aconseguir-ho, el sobiranisme ha de tornar a centrar el discurs en la democràcia: “Hem de tornar a centrar-nos en el dret a vot, en els drets i llibertats que tots tenim i que volem exercir amb plenitud”.

"Hem de tornar a defensar la democràcia. Per convenciment amb els drets i les llibertats col·lectives. I perquè, com més democràcia, més a prop estarem de la independència", i ha donat les gràcies a totes les persones que van fer possible l'1-O i van anar a votar aquell dia.

L'1-O, "UNA GRAN VICTÒRIA"



El cap de l'Executiu ha definit l'1-O com un dia històric que “forma part de la memòria col·lectiva del país”, ja que considera que es va demostrar el compromís democràtic de la població catalana i el desig de decidir-ne lliurement el futur.

"Sens dubte, una gran victòria. Una gran lliçó de valors democràtics davant de la repressió de l'Estat que ens ensenya que el camí cap a la república catalana és el camí dels drets i les llibertats", ha subratllat.

Alhora, ha destacat que l'1-O va ser possible gràcies a l'"aliança infranquejable" entre institucions, societat civil i ciutadania, i ha argumentat que gràcies a aquest treball conjunt hi va poder haver urnes i paperetes, i es van poder defensar els col·legis electorals davant les càrregues policials.

PUIGDEMONT, JUNQUERES I FORCADELL



Ha lamentat que tots els membres del Govern d'aquell moment, com el llavors president Carles Puigdemont i el vicepresident Oriol Junqueras , "estan pagant un preu molt alt", així com la que era presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

"Presó, exili, multes i inhabilitacions. La suspensió de les nostres institucions. L'amenaça judicial que encara perdura. El cost personal per a moltes de les persones que hi ha darrere de l'1-O és altíssim", i creu que se'ls ha de recolzar i donar un reconeixement col·lectiu.

En aquest sentit, ha assegurat que farà tot el que estigui a les mans "per posar fi a tota forma de repressió" i que per això treballarà per a una amnistia.

ACTE REPLANTEJAT PER LA CRISI



Aquest discurs és l?únic acte institucional pel cinquè aniversari de l?1-O, ja que la crisi del Govern entre ERC i Junts ha fet replantejar els actes de la jornada.

La Generalitat estava treballant en un acte amb participació de tots els consellers actuals i de protagonistes del 2017, com Puigdemont i Junqueras , però arran del xoc entre els socis de la coalició es va decidir replantejar l'acte i limitar-lo a aquesta declaració.