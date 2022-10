El PP demana a l'independentisme no "prendre els cabells" als catalans i centrar-se en la inflació | @ep

El president del PP català, Alejandro Fernández, ha demanat aquest dissabte a l'independentisme que respecti la convivència entre els catalans, que deixi de "prendre els cabells" a la ciutadania de Catalunya i centrar-se a combatre la inflació.

En un acte del partit a Tarragona amb l'alcalde de Còrdova, José María Bellido , el dia que es compleixen cinc anys de l'1-O, ha afirmat que aquesta jornada ha de servir per fer balanç del que ha passat des de llavors i de les "conseqüències nefastes que té per a Catalunya el desenvolupament d'un projecte populista i divisiu", com creu que és l'independentisme.

Fernández ha alertat que, després de cinc anys de l'1-O, l'independentisme no només està "trencant la convivència" entre els catalans favorables i contraris a la independència, sinó que també ho està fent entre els votants.

Ha recordat que abans de l'1-O el Parlament va aprovar la llei de transitorietat, que ha qualificat com l'"artefacte més antidemocràtic que cap democràcia de la UE hagi pogut aprovar a cap de les seves cambres".

A més, considera que tots els ciutadans de Catalunya , siguin independentistes o no, saben cinc anys després que "els han pres els cabells" i ha confiat que, encara que no sigui immediatament, molts d'aquests independentistes que se senten enganyats s'aproparan en un futur el PP perquè, segons ell, és qui gestiona millor l'economia.