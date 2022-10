Aragonès rebutja restituir Puigneró i descarta reunir-se amb els socis si no hi ha una "proposta seriosa" | @EP

El termini que ha fixat Junts per refer amb ERC la crisi del Govern finalitzarà aquest diumenge a la nit sense que hi hagi hagut avenços les últimes hores, després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hagi rebutjat restituir Jordi Puigneró com a vicepresident de l'Executiu.

Fonts coneixedores han explicat a Europa Press que durant dissabte no hi ha hagut cap reunió ni cap acostament.

Dilluns al matí l' Executiva de Junts valorarà la situació i elaborarà la pregunta que haurà de respondre la militància per decidir si surt del Govern o no en una consulta dijous 6 i divendres 7 d'octubre.

Després de rebre el document amb les condicions de Junts , divendres a la nit Aragonès va trucar als seus socis per traslladar-los que amb aquesta proposta no mostren cap voluntat d'arribar a un acord i que està disposat a parlar només si tenen una "proposta seriosa" .

Mentre el termini va corrent, el president ha estat aquest dissabte al matí a la Generalitat , on ha gravat la declaració institucional pel cinquè aniversari de l'1-O, i després ha passat la tarda amb la seva família a Pineda , on viu, abans de donar una entrevista a les 22.00 a TV3 , mentre que els líders de Junts, Laura Borràs i Jordi Turull , han assistit a la tarda a la concentració del Consell de la República a Barcelona.

Junts va enviar el document amb les seves demandes divendres a la tarda, gairebé 24 hores després d'anunciar en roda de premsa, i sense avisar prèviament el president, que presentarien una proposta amb les concrecions i les garanties que demanen a ERC per complir l'acord de legislatura.

La proposta planteja quatre condicions perquè Junts retiri la seva petició de la qüestió de confiança i una és que Aragonès restitueixi Puigneró com a vicepresident de la Generalitat , cosa que els republicans veuen inassumible.

El mateix Aragonès va rebutjar la proposta dissabte en una entrevista de La Vanguardia recollida per Europa Press : “És evident que està pensada per no arribar a cap acord. Per tant, si tenen una proposta seriosa, amb voluntat d'acordar, com he dit sempre , la valorarem".

MALESTAR A JUNTS



De fet, la inclusió d'aquesta demanda com a condició ha generat malestar entre alguns consellers i el sector de Junts més favorable de quedar-se al Govern .

Diverses fonts de la formació consultades per Europa Press han constatat que hi ha hagut crítiques internes al partit per com s'ha elaborat el document i per haver incorporat la restitució de Puigneró perquè fa molt difícil que hi hagi un acord amb ERC .

ALTRES TRES CONDICIONS



També es preveu complicat que el president accedeixi a les altres demandes que planteja Junts al document, que situa concrecions per als tres punts que considera que s'estan incomplint de l'acord d'investidura: crear una direcció estratègica independentista; replantejar la taula de diàleg, i coordinar l'acció d' ERC i Junts al Congrés .

Sobre la creació del nou espai de direcció estratègica de l'independentisme, al document Junts proposa reunir-lo la setmana que ve i que es coordini a partir del Consell de la República.

Aragonès va argumentar dimarts al Parlament que a l'inici de la legislatura es va intentar crear aquest nou 'Estat major' de l'independentisme però les converses no van fructificar, i els republicans sempre han discrepat que el Consell de la República , dirigit per Carles Puigdemont , tingui un paper central en aquest assumpte.

Respecte a la taula de diàleg, Junts exigeix poder escollir els seus representants, després que l'any passat Aragonès rebutgés que hi hagués membres aliens al Govern perquè defensa que la negociació ha de ser de govern a govern.

La tercera condició, amb què Junts busca un front unitari a Madrid , és que els dos partits negociïn conjuntament els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) , cosa que ERC sempre ha recelat argumentant que els partits han de tenir autonomia i que cal tenir en compte la representació de cada formació, els republicans tenen 13 diputats al Congrés i Junts 4,.