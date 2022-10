11.000 persones a la concentració de l'1-O segons la Urbana i 60.000 segons l'organització | @ep

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha xifrat en 11.000 els assistents a la concentració del cinquè aniversari de l'1-O a l' Arc de Triomf , informen fonts municipals a Europa Press.

En canvi, segons fonts del Consell de la República , que ha convocat l´acte amb la col·laboració d´Òmnium, ANC, AMI, la Intersindical i la Cambra de Barcelona , l´assistència ha estat de 60.000 persones.

L'acte ha començat a les 17.14 hores, ha intervingut l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, seguida de les organitzacions convocants, amb cloenda de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Els assistents han exhibit banderes independentistes, han cridat consignes 'Puigdemont president', '1-O ni oblit ni perdó' i 'Govern dimissió', i han xiulat el discurs de Forcadell.

A l'inici, els presentadors de l'acte han citat els dirigents independentistes a l'estranger: ha contrastat l'ovació que ha rebut Puigdemont amb la xiulada que hi ha hagut quan han citat la secretària general d'ERC, Marta Rovira.

ERC, JUNTS I CUP



Entre els assistents han estat dirigents d' ERC , com ara la secretària general adjunta i portaveu, Marta Vilalta, i l'exconsellera Meritxell Serret; de Junts , com la presidenta del partit, Laura Borràs, el secretari general, Jordi Turull, i l'exvicepresident del Govern Jordi Puigneró; i de la CUP: Carles Riera i Eulàlia Reguant.

No hi ha assistit el president de la Generalitat, Pere Aragonès , però sí els consellers Josep Gonzàlez-Cambray i Tània Verge (ERC) , i per part de Junts hi han participat tots els consellers: Jaume Giró, Victòria Alsina, Gemma Geis, Violant Cervera i Lourdes Ciuró.