"No convocaré eleccions. Crec que el país no s'ho mereix" | @ep

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el secretari general de Junts, Jordi Turull, parlaran aquest diumenge sobre la crisi del Govern ERC-Junts.

"Demà mateix tindrem una conversa", ha anunciat Aragonès ( ERC ) aquest mateix dissabte a la nit en una entrevista de TV3 recollida per Europa Press.

El termini que fixa Junts per refer amb ERC la crisi del Govern s'acaba diumenge a la nit: l' Executiva de Junts preveu valorar la situació dilluns al matí i elaborar la pregunta que haurà de respondre la militància per decidir si surt o no del Govern , en una consulta el dijous 6 i divendres 7.

LES CONDICIONS DE JUNTS



Després de rebre el document amb les condicions de Junts , Aragonès els va trucar divendres a la nit per traslladar-los que amb la seva proposta no mostren cap voluntat d'arribar a un acord i que ell està disposat a parlar només si tenen una "proposta seriosa".

La proposta planteja quatre condicions perquè Junts retiri el seu plantejament d'una qüestió de confiança a Aragonès , i una és que el president restitueixi Jordi Puigneró (Junts) com a vicepresident de la Generalitat.

Aquest dissabte Aragonès ja ha rebutjat restituir Puigneró i ha demanat que Junts pren ràpid la decisió de si serà Govern o oposició: ha advertit que, si Junts no decideix ràpid, ell mateix ho decidirà.

A JUNTS: VOLUNTAT D'ACORD, NO ULTIMÀTUMS



Per ell, si la condició per refer la relació és restituir Puigneró , llavors "és que no hi ha voluntat d'acord", i ha demanat a Junts que no emeti ultimàtums.

Considera que la proposta de condicions de Junts no està per arribar a un acord, perquè a més creu que dóna massa relleu al Consell de la República.

"En tot cas, jo no convocaré eleccions. Crec que el país no s'ho mereix", ha dit, i buscarà suports parlamentaris per continuar governant si Junts surt del seu executiu.

DEFENSA CARME FORCADELL



Sobre la concentració d'aquest dissabte a Barcelona pel cinquè aniversari de l'1-O, Aragonès ha considerat "absolutament lamentable" que s'hagi escridassat l'expresidenta del Parlament i de l'ANC, Carme Forcadell.

El president ha recordat que Forcadell va passar per la presó per defensar la independència i un referèndum, i que continua inhabilitada tot i estar en llibertat.

SOBRE LES PETICIONS DE DIMISSIÓ



Pel que fa a les peticions de dimissió del Govern a la mateixa concentració, ha dit que l'afronta com un repte per aconseguir els objectius del Govern .

I ha defensat: "Estic fent el que em vaig comprometre a fer en campanya, el que està a l'acord d'investidura i el que està al pla del Govern ", que ha resumit com aconseguir un referèndum d'independència i una amnistia.