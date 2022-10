El partit prepara un acte central amb els expresidents socialistes i dirigents històrics per recordar la gran victòria electoral | @ep

El PSOE prepara una campanya d'actes al llarg de tot Espanya per commemorar el 40è aniversari de la victòria de Felipe González el 28 d'octubre del 1982, entre els quals hi haurà un gran acte amb el president i els expresidents socialistes del Govern. Madrid, Barcelona i Sevilla seran els punts on es concretaran les activitats, segons han informat a Europa Press fonts socialistes.

A Ferraz encara estan tancant l'organització d'aquests esdeveniments i estudien que el míting central, al qual acudirà la cúpula del partit més complet alguns líders històrics, es pugui celebrar a Sevilla el dissabte 29 d'octubre.

Els socialistes es bolcaran en aquest aniversari que va suposar un triomf històric per al PSOE, el primer després de la Segona República. Va proporcionar a aquest partit una amplíssima majoria absoluta que no s'ha tornat a repetir, 202 escons dels 350 del Congrés dels Diputats, després d'arrossegar més de 10 milions de vots (el 46%) en una jornada en què va votar gairebé el 80% del cens i després de protagonitzar una campanya electoral sota el lema "Pel canvi".

LA 'FOTO DEL PALAU'



La 'foto del Palace', que ja forma part de la història d' Espanya , va escenificar la victòria amb Felipe González i Alfonso Guerra sortint al balcó de la Suite 110 de l'esmentat hotel, sent aclamats per la multitud concentrada per celebrar el triomf socialista.

Aquesta victòria del PSOE també va canviar completament el panorama polític espanyol, amb la gairebé desaparició de la Unió de Centre Democràtic (UCD) , que patia una greu crisi interna, succeint-li l' Aliança Popular de Manuel Fraga com a principal partit de l'oposició, el embrió de l'actual Partit Popular.

Els problemes de la UCD ja havien provocat la dimissió del president, Adolfo Suárez el 1981 i, posteriorment, la convocatòria anticipada d'eleccions per part de Calvo Sotelo . Entremig es va produir el fracassat cop d'Estat del tinent coronel Tejero el 23F del 1981.

Ara, quan fa 40 anys, els socialistes volen portar a la memòria aquell moment. Per això, tenen previst dur a terme una campanya d'actes al llarg de la geografia espanyola. Un tindrà lloc previsiblement a Sevilla --ciutat natal de Felipe González -- encara que també es contempla Madrid, per fer l'acte central de les commemoracions, on es preveu comptar, a més de Felipe González , amb el president del Govern, Pedro Sánchez.

EXPOSICIONS I DOCUMENTALS



La idea, segons fonts socialistes, és que acudeixin també els presidents autonòmics i antics dirigents històrics del partit, amb la incògnita de si hi assistiran Manuel Chaves , que a més d'haver estat 19 anys presidents de la Junta d'Andalusia també va ser president del PSOE i José Antonio Griñán --amb 4 anys al capdavant de la Junta andalusa i dos a la presidència del PSOE--, després d'haver estat condemnats pel 'cas ERO'.

Independentment d'on se celebri l'acte principal, l'homenatge a la victòria de Felip tindrà presència tant a la capital d' Espanya com a Sevilla . A Madrid la idea que contemplen al partit és realitzar activitats a la seu nacional del partit al carrer Ferraz i estudien, entre altres coses, muntar una exposició i projectar un documental, sempre amb el 'leit motiv' de la gran victòria del 1982 de fons.

Sevilla, per part seva, és fonamental per a l'esdevenir electoral del partit, que s'enfronta a un any electoral el 2023 amb municipals i autonòmiques al maig i eleccions generals uns mesos després. Els socialistes han incrementat la seva presència a la localitat durant les últimes setmanes i va ser precisament el punt d'inici de la gira de 30 actes en què Sánchez busca acostar-se al seu electorat i explicar l'acció del Govern.

També hi haurà un altre acte a Barcelona amb el PSC a més d?altres localitats al llarg de la geografia nacional. En total, els actes duraran uns cinc dies, segons indiquen les fonts consultades.