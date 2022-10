Junts no surt per ara del Govern i consultarà el 6 i 7 d'octubre les bases si segueix o no | @ep

L'Executiva de Junts ha decidit no sortir ara com ara del Govern i donar marge fins diumenge per negociar amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, sobre el compliment de l'acord de govern, i després deixarà en mans de la seva militància la decisió de continuar o no al?Executiu català en una consulta que celebrarà el 6 i 7 d?octubre.

Així ho han anunciat la presidenta de Junts, Laura Borràs, i el secretari general del partit, Jordi Turull, en roda de premsa aquest dijous des de la seu de la formació a Barcelona, després de nou hores de reunió de l'Executiva després del cessament de Jordi Puigneró com a vicepresident del Govern.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va cessar aquest dimecres Puigneró per no haver-li informat que Junts li demanaria sotmetre's a una qüestió de confiança, una decisió que Junts va qualificar d'"error històric".

CONDICIONS, GARANTIES I TERMINIS

Turull ha explicat que l'Executiva ha aprovat per unanimitat traslladar-li a Aragonès que estan disposats a negociar fins diumenge la "concreció" de l'acord de govern, unes converses en què exposaran les condicions, les garanties i els terminis que fixen perquè es compleixi aquest acord .

Ha concretat que les converses se centraran en els tres punts de l'acord que consideren que s'estan incomplint: l'impuls d'una direcció estratègica independentista, la negociació d'amnistia i autodeterminació a la taula de diàleg i la coordinació de les forces independentistes al Congrés i el Senat.

Turull ha descartat concretar quines condicions, garanties i terminis exigiran a Aragonès , perquè no volen que el president s'assabenti pels mitjans de comunicació, i s'ha emplaçat a negociar durant el cap de setmana per intentar posar-se d'acord: “Dedicarem les hores que facin falta”, ha destacat.

DILLUNS FORMULARAN LA PREGUNTA

En funció del que passi durant les negociacions del cap de setmana, l'Executiva del partit es reunirà dilluns i formularà la pregunta que es farà a la consulta a la militància del 6 i 7 d'octubre, cosa que forma part del "compromís congressual" " que va ser aprovat pel partit al seu últim Congrés Nacional.

Borràs ha afirmat que la decisió de fixar la consulta el 6 i 7 d'octubre també ha estat presa per unanimitat per l'Executiva del partit, i ha subratllat que la formulació de la qüestió serà “clara i inequívoca” i l'abordaran des del màxim rigor , serietat i compromís.

"Els afiliats tindran absoluta llibertat de vot", ha aclarit després de ser preguntada per si l'Executiva es pronunciarà sobre si Junts ha de sortir o quedar-se al Govern, i també ha afegit que no es tracta de fer campanya a favor o en contra d'una posició o una altra.

NO SUBSTITUEIXEN A PUIGNERÓ

També ha aclarit que mentre duri la negociació amb Aragonès i la consulta a la militància, Junts no proposarà substitut per a Puigneró: "Hem de donar marge a la negociació. ¿Ocuparem la vicepresidència del Govern? La resposta és que no, no ho farem".

Ha insistit que fins que no hi hagi un resultat de la consulta als afiliats no es prendran "altres accions i decisions", i Turull ha recordat que dins de les competències de Junts no hi ha la de decidir qui assumirà les competències de Puigneró mentre la seva lloc estigui vacant.

El secretari general de Junts també ha explicat que durant aquest dijous no hi ha hagut "cap mena de contacte" amb el president de la Generalitat , amb qui es va reunir dimecres a la nit, i ha afegit que després d'aquesta roda de premsa li comunicarien cosa que ha decidit l'Executiva del partit.

Sobre si mantindran que Aragonès se sotmeti a una qüestió de confiança, Turull ha respost si no es compleix l'acord de govern consideren que Aragonès "hauria d'anar-hi", però ha insistit que estan concentrats en les negociacions del cap de setmana.

Turull també ha concretat que per part de Junts les negociacions les portarà a terme "qui estigui més fresc i qui millor ho pugui fer".