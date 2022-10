Ada Colau és la presidenta de l?AMB. Foto: Europa Press

Els Jardins de Can Llima de Sant Adrià de Besòs acolliran, el proper divendres 7 d'octubre, la festa de presentació del Compromís Metropolità 2030 , un acte organitzat, entre d'altres pel Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i l'AMB .

Però allò que hauria de ser una celebració "on mitjançant la música, la dansa i l'expressió artística, i fins i tot l'ús de drones, es posarà en escena el nou pla que defineix la regió metropolitana del futur: resilient, pròspera, cohesionada, intel·ligent, multinivell i oberta" es convertirà en un pols polític de primer nivell .

I és que els tres socis d'Ada Colau a l'AMB, el PSC, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya estan descontents amb Ada Colau, alcaldessa de la capital de Catalunya i presidenta de l'AMB, i ho podrien mostrar aquell dia. La raó de fons podria ser la disconformitat amb l?ampliació de l?Àrea Metropolitana de Barcelona, que passaria a ser una metròpoli de més de 5 milions de persones, incorporant municipis de comarques com el Baix Llobregat, el Garraf, el Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental, entre d'altres.

Els partits posen com a argument per oposar-se a aquesta ampliació que es faria en el futur la manca de consens , però això també genera rebuig fins i tot en formacions que no formen part del govern.

Fonts de Junts apunten a Catalunya Press que “ els alcaldes tenen llibertat per assistir o no a l'acte, en funció de la seva agenda ”, però apunten que és “ cal fer un replantejament del fet metropolità ”. Aquestes mateixes fonts esmenten temes com “les competències, els serveis i aquesta mateixa ampliació” com a qüestions que cal seguir parlant.

Per la seva banda, des d' Esquerra Republicana asseguren que tampoc no hi ha ordres de partit, donant plena capacitat de decisió als seus alcaldes per assistir-hi o no . Des de la formació republicana apunten que un dels compromisos a què es va assolir quan es va signar l'acord de govern metropolità era "la redacció d'un pla estratègic", que s'ha de continuar treballant. ERC també manifesta que tenen una visió que va més enllà de la metropolitana, sinó que és més conjunt de Catalunya.

També en declaracions a Catalunya Press , Miguel Jurado (PP) , assegura que la seva formació també s'oposa a l'ampliació , ja que "ara no és el moment de fer aquests invents " i considera que " tant la Generalitat com la Diputació de Barcelona ho veuran com una agressió ”.

En aquest sentit, Jurado considera que "primer hem de refermar els territoris i garantir que es donin els serveis" i afegeix que "amb què està caient és electoralista voler tirar endavant l'ampliació".

PESOS PESATS SOCIALISTES QUE NO ASSISTIRAN

El que és segur és que molts pesos pesants del PSC no assistiran al?acte que se celebrarà a Sant Adrià. Una de les absènsies més cridaneres és la de la presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín . De fet, estava prevista la seva intervenció a l'acte , com també ho estan la de Colau i la de la presidenta de Federació Catalana de Municipis, Olga Arnau .

També és segura l?absència de l?alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret , i del primer regidor de Viladecans, Carles Ruiz , per problemes d?agenda.

Com Junts i ERC, el PSC metropolità ha donat llibertat als seus alcaldes i alcaldesses per assistir o no a l'acte en funció del que tinguin previst aquell dia.