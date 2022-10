El líder popular. Foto: Europa Press

El Partit Popular guanyaria les eleccions i amplia el seu avantatge sobre el PSOE , segons un sondeig publicat aquest dilluns 3 d'octubre per l' El País i la Cadena SER . La seva pujada s'explica perquè els de Feijóo aconsegueixen prendre vots tant del Partit Socialista com de Vox, que seria la tercera força en nombre de suports, encara que també estaria per sota de les expectatives dels últims anys.

El baròmetre mostra que els populars milloren aquest últim mes la seva intenció de vot en 1,5 punts, mentre que el PSOE retrocedeix una dècima. Unides Podem manté una lleu tendència ascendent i l'enfonsament de Ciutadans s'accentua .

Si avui se celebressin eleccions, els populars, amb el 29,4% dels vots, passarien dels seus 88 escons actuals a 124, mentre que el PSOE, amb el 26,3%, descendiria de 120 a 103.

Tot i així, ni tan sols pactant amb Vox els populars tindrien majoria absoluta.