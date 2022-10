El president de la Generalitat, Pere Aragonès / @EP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha rebutjat la darrera proposta plantejada per Junts per refer la crisi del Govern malgrat que ja no incloïa la condició de restituir Jordi Puigneró com a vicepresident.

El mateix Puigneró ha revelat aquest dilluns en una entrevista de Rac1 que Junts va enviar diumenge a la nit --quan finalitzava el termini fixat per negociar amb Aragonès-- una última proposta que el president va rebutjar.

Aragonès i Turull van mantenir una conversa diumenge al matí que no va fructificar i es va mantenir el desacord, ia la tarda no hi va haver més contactes fins que a la nit Junts va enviar una darrera proposta, encara que tampoc va servir per desbloquejar la crisi de l'Executiu.

Fonts de Presidència han replicat que diumenge a la nit de diumenge Junts va enviar "un missatge de text, breu i genèric" modificant alguns aspectes del document, però critiquen que no era una proposta elaborada com la que va enviar Junts divendres, sinó que es limitava a un missatge de Whatsapp.

Tot i que Junts retirava la restitució de Puigneró , aquestes fonts han retret que en aquesta última proposta mantenien que l'espai de direcció estratègica independentista estigui "supeditada" al Consell de la República, cosa que ja va bloquejar durant tres mesos les negociacions d'investidura i que Aragonès ha rebutjat sempre.

"No resol res i encara planteja molts més dubtes. En qualsevol cas, estarem atents al que decideixi Junts", afegeixen aquestes fonts, que asseguren que Junts també mantenia la resta de condicions --escollir la seva delegació a la taula de diàleg i coordinació amb ERC al Congrés per negociar conjuntament els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE)-- amb alguna variació.

CONSULTA DE JUNTS

D'aquesta manera, el termini que va fixar Junts per explorar una negociació amb Aragonès s'ha esgotat sense cap acord entre els socis del Govern.

Aquest dilluns al matí l'Executiva de Junts elaborarà la pregunta que sotmetrà a les bases a la consulta que celebrarà dijous 6 i divendres 7 per decidir si surten o no de l'Executiu català.