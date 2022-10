La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta , ha assegurat aquest dilluns que les condicions plantejades per Junts per refer la crisi del Govern són una "excusa" davant de les seves discrepàncies internes i ha urgit el partit de Laura Borràs a decidir si surten o no de l'Executiu.

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta @ep

" El problema no són aquests tres punts, la qüestió a resoldre és què vol fer Junts ", i que decideixi si es manté o no al Govern, ha afirmat en roda de premsa, en al·lusió a les condicions plantejades per Junts: crear un espai de direcció estratègica independentista coordinada pel Consell de la República, unitat d'acció al Congrés entre ERC i Junts, i replantejar la taula de diàleg.

Vilalta ha criticat que una part de Junts "treballa per trencar aquest Govern" com considera que es mostra amb l'auditoria que va elaborar el partit sobre el compliment del pacte de l'Executiu, amb l'ultimàtum que va fixar, amb la qüestió de confiança que van plantejar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i amb la consulta a la militància que faran per decidir si segueixen o no a l'Executiu.

Així, per a ella la qüestió no és si es compleix o no l'acord entre els socis de la coalició, que assegura que s'està complint, sinó que Junts no es posa d'acord internament , per la qual cosa creu que el partit es deu aclarir i decidir si volen seguir al Govern o passar a l'oposició.

Per això, ha urgit Junts que decideixi i "deixi de ser irresponsable cap al país", ja que defensa que el Govern necessita estabilitat per fer front a les necessitats de la ciutadania.

La portaveu republicana ha subratllat que la seva voluntat és que el Govern entre ERC i Junts pugui seguir però ha advertit que, si es manté, els socis de l'Executiu hauran de canviar la seva actitud i tenir "respecte, lleialtat i coresponsabilitat".

A més, ha afirmat que ERC està "preparada per a qualsevol dels escenaris" , també el de governar en solitari, però ha apuntat que encara no s'està en aquesta situació i que primer ha de decidir Junts.

PITADA A FORCADELL



Vilalta ha expressat el seu "rebuig" als xiulets contra l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell a l'acte del Consell de la República de dissabte amb motiu del cinquè aniversari de l'1-O.

Ha reivindicat Forcadell com un "exemple de fermesa i de dignitat", ha recordat que va estar a la presó després de l'1-O, i que sempre ha defensat generar consensos i respectar totes les opinions.

En aquest acte, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va rebutjar fer un nou referèndum perquè creu que l'1-O ja és vàlid, i Vilalta ha replicat que l'1-O va ser una victòria però que “és indubtable que per construir la república catalana caldrà tornar a passar per les urnes", i ha defensat l'acord de claredat que planteja Aragonès.