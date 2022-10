La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha assegurat aquest dilluns que cada català "paga 600 euros més que un madrileny a l'any per mantenir el seu executiu" autonòmic, i ha sostingut que cada ciutadà de la Comunitat de Madrid s'ha estalviat 6.700 euros des que el Govern està al capdavant d'aquesta.

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una imatge d'arxiu @ep.

En aquest sentit, ha apostat en un esmorzar informatiu per executius austers, i ha destacat que la Comunitat de Madrid és l'autonomia amb menys ràtio de deute: “Un 14,1% del PIB. Ja estem menys endeutats que les comunitats amb règims fiscals diferents, és a dir País Basc, Navarra i les Canàries".

Ha negat que apujar impostos impliqui una millora en la sanitat o educació públiques : "Al contrari, baixant impostos s'estimula l'economia, s'acaba amb la submergida i els ciutadans, autònoms i empresaris tenen més diners per moure", cosa que assegura que han certificat a Madrid amb les baixades de l'IRPF del 2007, 2014, 2015 i 2018.

IMPOST DE SOLIDARITAT



"Per això en aquest 2022 hem aprovat la rebaixa més gran de la història de la Comunitat de Madrid, única regió espanyola sense impostos propis i amb una recent estrenada Llei de Mercat Obert", ha afegit Ayuso, que ha carregat contra el Govern de Pedro Sánchez i contra l?impost de solidaritat que ha promogut el seu Executiu.

Ha advertit que, davant aquest impost, "només de Madrid poden fugir 13.000 contribuents la recaptació dels quals per IVA i impost de la renda ascendeix a més de 5.000 milions d'euros ", i ha criticat que, en lloc d'eliminar l'impost de patrimoni - -que veu injust i arcaic-- la mesura portarà que ciutadans ho paguin dues vegades, segons ella.

Ayuso, que no descarta recórrer aquest impost als tribunals, considera que el Govern central pren decisions dirigides a minar la prosperitat de la Comunitat de Madrid, "sense importar la pèrdua de recaptació per la marxa a l'estranger de les fortunes a la regió" i assenyalant a una col·laboració publicoprivada que Ayuso assegura que està donant grans beneficis.

Ha defensat que "Madrid és una regió solidària que compleix les normes i que està al servei d'Espanya per sobre d'interessos regionalistes" , i ha ressaltat que el que és bo per a una Comunitat Autònoma és bo per a Espanya i per a Madrid, també al cas que es tracti d'Andalusia.

En aquest sentit, ha recordat que el president de la Junta d´Andalusia, Juanma Moreno, va assenyalar que parlar d´Andalusia està trencant una dualitat entre Madrid i Catalunya, cosa que creu que és un exemple que "l´Estat de les Autonomies serveix per comparar polítiques, prendre exemple de les que funcionen i créixer enfortits, junts”.