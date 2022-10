L'executiva de Junts preguntarà a la consulta interna a la militància si vol que Junts segueixi formant part del Govern, segons han explicat fonts coneixedores, en una votació telemàtica que tindrà lloc dijous i divendres d'aquesta setmana.

La presidenta de Junts, Laura Borràs (2i); l'exvicepresident del Govern Jordi Puigneró (2i); i el secretari general de Junts, Jordi Turull (c); en arribar a la reunió de l'Executiva, el 3 d'octubre del 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya). L'exvi

"Vols que Junts segueixi formant part del Govern de Catalunya?" és la pregunta que faran a les bases i que han acordat en una reunió de l'executiva aquest dilluns, que ha començat a les 11 hores i que ja s'ha acabat, i que presentaran públicament a les 17.30.

La pregunta permetrà que els militants puguin respondre 'sí', 'no' o puguin votar en blanc, de manera que podran traslladar un posicionament "clar" sobre la situació, han assegurat les citades fonts.

Tot això després d'una reunió de l'executiva de Junts que ha tingut lloc després d'acabar diumenge a la mitjanit el termini que van fixar per explorar una negociació amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que es va esgotar sense cap acord entre els socis del Govern.

El president català va rebutjar l'última proposta plantejada per Junts per refer la crisi de l'Executiu català , que ja no incloïa la condició de restituir Jordi Puigneró com a vicepresident.

La crisi a l'Executiu català ha accentuat també el debat al si de Junts sobre si han de seguir o no al Govern, i així s'ha evidenciat a la trobada d'aquest dilluns.

DEBAT



Mentre els afins a la presidenta del partit, Laura Borràs , ia l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont pressionen per sortir del Govern, els partidaris del secretari general, Jordi Turull, pressionen per quedar-s'hi.

També volen romandre a l'Executiu català els consellers de Junts, cosa que han expressat públicament Jaume Giró i Victòria Alsina , que aquest mateix dilluns ha anunciat que s'ha fet militant de Junts “amb el missatge inequívoc de la necessària permanència de Junts al Govern per avançar cap a la independència.