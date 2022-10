El secretari general de Junts, Jordi Turull, i la presidenta de Junts, Laura Borràs, compareixen després d'una reunió a la seu de Junts per Catalunya, el 29 de setembre del 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya). L'executiva de Junts es reuneix després que

Junts ha decidit que la seva continuïtat al Govern depengui dels desitjos de la seva militància, 6.000 persones que decidiran pel futur de la coalició de govern a Catalunya i en conseqüència, de tota la ciutadania L'executiva de Junts preguntarà a la consulta interna a la militància si vol que Junts segueixi formant part del Govern, en una votació telemàtica que tindrà lloc dijous i divendres aquesta setmana.

"Vols que Junts segueixi formant part del Govern de Catalunya?" és la pregunta que ha escollit la directiva per llançar les bases i que han acordat en una reunió de l'executiva aquest dilluns.

La pregunta permetrà que els militants puguin respondre 'sí', 'no' o puguin votar en blanc, de manera que podran traslladar un posicionament "clar" sobre la situació, han assegurat les citades fonts.

El secretari general de Junts, Jordi Turull , ha presentat la pregunta davant dels mitjans, lamentant que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, no acceptés les "renúncies" de la formació en la negociació que van mantenir per intentar reconduir la crisi i aconseguir un acord.

"Per part de Junts, hi ha una sèrie de renúncies" , ha assegurat en roda de premsa, on ha explicat les propostes que va presentar al president català, totes dues rebutjades per part seva.

A la primera proposta reclamaven la restitució de Jordi Puigneró com a vicepresident així com una direcció estratègica de l'independentisme, la coordinació dels grups a Madrid i abordar l'amnistia i l'autodeterminació de la taula de diàleg, mentre que a la segona renunciaven a la restitució ja poder triar els membres de Junts a la taula en apuntar que et podran formar "membres del Govern i dels grups parlamentaris".

Tot i això, els d'Aragonès, i el mateix President, sembla que no passaran per l'anella de Junts, i estan urgint a la formació que prengui una decisió el més aviat possible. La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta , ha assegurat aquest dilluns que les condicions plantejades per Junts per refer la crisi del Govern són una "excusa" davant de les seves discrepàncies internes i ha urgit el partit de Laura Borràs a decidir si surten o no de l'Executiu.

Vilalta ha criticat que una part de Junts "treballa per trencar aquest Govern" com considera que es mostra amb l'auditoria que va elaborar el partit sobre el compliment del pacte de l'Executiu, amb l'ultimàtum que va fixar, amb la qüestió de confiança que van plantejar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i amb la consulta a la militància que faran per decidir si segueixen o no a l'Executiu.

"DIMISSIÓ DE LA DIRECCIÓ POLÍTICA"

El líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha assegurat que la consulta que Junts farà a la militància perquè les bases del partit decideixin si sortir o no del Govern és “una dimissió de la direcció política”. "Aquí hi ha una mena de desistiment de responsabilitats . Una organització política que s'acaba d'escollir i escollir com ha de ser dirigida, però que és impossible de prendre una decisió d'aquest tipus és poc responsable", ha sostingut aquest dilluns en una entrevista de Ràdio 4 i La 2,

Ha definit la crisi entre ERC i Junts com un moment complex i difícil que atribueix que " una part de Junts ha volgut estirar la corda fins a aquest punt ", tot i que ha confiat que tornaran a tenir més capacitat de visió compartida i d'acció coherent , ha dit.

Per Maragall, Junts té "una incapacitat de prendre decisions per consens intern" i ha lamentat que enviïn senyals orientats a sortir del Govern, segons ell.

A més, el líder republicà considera que hi ha peticions de Junts al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que "menyspreen la institució", com que el Consell de la República coordini l'espai de direcció estratègica independentista.