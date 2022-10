Catalunyapress acordpge

Els dos partits del govern, PSOE i Unides Podem, han arribat aquest dimarts 4 d'octubre a primera hora un acord in extremis sobre el projecte de llei dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2023, que s'aprovarà a la reunió del Consell de Ministres d'aquest mateix dimarts.



Segons ha informat la Secretaria d'Estat de Comunicació, l'acord es formalitzarà en una reunió entre el president del Govern, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, i, posteriorment, serà sotmès a Consell de Ministres aprovació.



Aquest pacte arriba després d'unes negociacions d'última hora entre els dos socis de Govern, després que aquest dilluns a la nit Yolanda Díaz advertís que seguien existint diferències profundes al si de la coalició per tancar l'acord, sobretot en tema d'habitatge .

A l'espera de conèixer el detall concret de l'acord entre PSOE i Unides Podem, tots dos han pogut resoldre els "flecs" que els separaven dels que poden ser els darrers comptes de la coalició.

PACTE EN MATÈRIA FISCAL

Un dels grans pactes entre tots dos partits va ser el fiscal, que va permetre desencallar els acords per tancar els comptes del proper any, que tenen com a objectiu consolidar el creixement econòmic i la creació d'ocupació, però tenint en compte el complex panorama econòmic actual, marcat per la guerra a Ucraïna i l'escalada de preus.

Després de la seva aprovació, el que és previsible és que la ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, les porti la setmana que ve davant el Congrés dels Diputats, amb el propòsit que abans del 31 de desembre la Llei de Pressupostos estigui aprovada i, per tant, l'1 de gener entri en vigor.

Els principals advertiments que llançava Unides Podem tenien a veure que consideraven que l'augment del pressupost públic "no pot anar" dirigit a la despesa en Defensa, sinó que "s'ha de destinar a la inversió social ia reduir les desigualtats".

La formació morada també reclamava la derogació de la llei mordassa i l'aprovació de la llei d'habitatge, en tramitació parlamentària des de fa mesos.

PUJADA SALARIAL DELS FUNCIONARIS

Als comptes públics, l'Executiu ha d'incloure també la pujada dels sous de funcionaris. Hisenda ha ofert als sindicats una millora del 9,5% entre el 2022 i el 2024, que finalment va acabar amb un acord.

Els funcionaris ja han rebut aquest 2022 un augment salarial del 2%, al qual se sumarà aquest 1,5% retroactiu proposat per Hisenda, cosa que suma un 3,5% per a aquest exercici. Per al 2023, l'Executiu fixa un increment del 2,5%, a què se sumen dues variables del 0,5%.

Els sous dels empleats públics pujarien un 0,5% addicional si l'IPC acumulat del 2022 i el 2023 supera el 6%, i se n'afegiria un altre 0,5% si el PIB del 2023 supera el 5,9%.