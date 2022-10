El president del Govern, Pedro Sánchez / @EP

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha sol·licitat comparèixer a petició pròpia en les properes dates tant al Congrés com al Senat , on es tornarà a produir el debat amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.



Aquestes compareixences es produiran després de la cimera hispana alemanya que se celebra aquesta setmana a Galícia i després de la reunió informal que mantindran els caps d'Estat o de Govern divendres 7 d'octubre a Praga.



L'última vegada que Sánchez va comparèixer a petició pròpia al Senat va ser el 6 de setembre passat per explicar el pla d'estalvi energètic, en una sessió que va servir com el primer gran debat amb Feijóo. De fet, després d'aquest cara a cara, el cap de l'Executiu va anunciar que hi hauria més compareixences a la Cambra Alta.

Per la seva banda, la darrera gran compareixença de Sánchez davant el Congrés dels Diputats es va produir al mes de juliol durant el Debat de l'Estat de la Nació.