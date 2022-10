La portaveu ha comparegut després de la reunió d'aquest dimarts 4 d'octubre. Foto: Catalunya Press

La crisi al Govern de la Generalitat ha estat un dels grans temes de la compareixença de la portaveu de l'executiu català, Patrícia Plaja , aquest dimarts 4 d'octubre. Plaja ha traslladat les paraules que Pere Aragonès ha fet arribar als consellers a la seva reunió, assegurant que estem davant “una setmana important per al panorama polític de Catalunya ”.

I és que després de no assolir un acord el cap de setmana passat, Junts per Catalunya plantejarà als seus militants seguir, o no, governant amb Esquerra Republicana .

En aquest sentit, Plaja ha apuntat també que la voluntat d'Aragonès és "que el govern segueixi endavant" i així ho ha manifestat als seus consellers, a la primera reunió mantinguda sense la presència de Jordi Puigneró , cessat ben entrada la nit del passat 28 de setembre . De fet, Aragonès els ha instat a “continuar treballant al 100%” .

Sigui com sigui, la possibilitat que Junts surti del govern o bé, fins i tot com han apuntat alguns mitjans, que es pugui donar una moció de censura que apartés Aragonès del Palau de la Generalitat (i es reeditin pactes com el de la Diputació de Barcelona, pactant amb el PSC i convertint Salvador Illa en president), és real. En aquest sentit, Plaja ha afirmat a pregunta de CatalunyaPress que el Govern està preparat per actuar "de forma àgil i en el menor temps possible" davant de qualsevol escenari .

El Govern no descarta cap escenari polític després del ple de dijous i la consulta de Junts de divendres.

La portaveu també ha dit que, passi el que passi, des de la Generalitat seguiran treballant per “ seguir executant els objectius marcats, perquè això és el que espera la ciutadania ” i ha reiterat que en aquest mandat es volen impulsar polítiques “que situïn les persones al centre de totes les decisions".

Plaja ha admès que l'actual és "una situació complexa " però ha afegit que el Govern ha descartat una bestreta d'eleccions al Parlament (fins i tot davant d'una eventual sortida de Junts). La portaveu ha apuntat també que “en els primers 17 mesos de mandat s'ha complert el 40% del pla de govern ” i ha assegurat que l'actual és “un govern independentista que seguirà treballant per aconseguir la independència de Catalunya”.