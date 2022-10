El ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares @ep

El ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares , ha reclamat al seu homòleg polonès, Zbigniew Rau, que el periodista Pablo González, detingut des del mes de març passat a Polònia, "tingui un judici públic com més aviat millor" .

Albares ha parlat per telèfon aquest dimarts amb Rau per interessar-se pel cas de González, segons ha explicat al ple del Senat després de ser preguntat per les gestions del Govern per la senadora del PNB María Isabel Vaquero en relació amb el periodista, que roman a presó preventiva i incomunicat.

Com en anteriors ocasions en què ha parlat del cas de González, detingut després d'entrar a Polònia procedent d'Ucraïna on havia estat cobrint la invasió russa , el ministre ha deixat clar que el Govern li presta "gran atenció" i ha realitzat múltiples gestions, l'última d'elles la trucada d'avui.

Segons ha explicat, en aquest temps ha rebut cinc visites consulars, l'última el 22 de setembre passat, en què s'ha pogut comprovar que "es troba bé físicament i que rep el mateix tracte que tots els reclusos" en la seva mateixa situació, tenint en compte que és "una categoria especial".

El ministre també ha incidit en el seu "dret a ser defensat ha estat respectat", ja que compta amb advocat, i la seva posada a disposició judicial així com la seva pròrroga és conforme a la legislació polonesa.

Alhora, ha assenyalat que "té acusació formal i coneix els càrrecs" però no ha volgut entrar a comentar-los perquè "hi ha un dret a l'honor, la intimitat i la pròpia imatge" de González, subratllant que "s'aclariran quan hi hagi un judici oral" .

Per aquest motiu, ha aprofitat la seva trucada a Rau per demanar-li que "tingui un judici públic com més aviat millor". El ministre polonès li ha dit que segueix personalment el cas i que parla amb el col·lega de Justícia per assegurar-se que es respecten tots els drets del detingut, ha afegit.

Així doncs, el ministre ha assegurat a la senadora del PNB que el Govern seguirà parant atenció al cas de Pablo González. "Seguirem vetllant per ell i pels altres 875 detinguts espanyols a tot el món", ha recalcat.