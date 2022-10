La presidenta de Junts, Laura Borràs (c), i el diputat de Junts Jaume Alonso-Cuevillas (i), a la sortida de la reunió de l'Executiva, el 3 d'octubre del 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya) @ep

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha manifestat que a la consulta interna del partit votarà 'no', i en conseqüència és partidària de sortir del Govern.

En un apunt al compte de Twitter, considera que Junts té ara dues opcions: "Quedar-nos i quedar atrapats en un Govern que ha decidit no liderar la independència; o prendre la determinació d'oferir un projecte lliure per tornar a encarrilar Catalunya pel camí del mandat de l'1-O".

Per a Borràs, les dues coses alhora no són creïbles, de manera que "per responsabilitat, coherència i per respecte als afiliats i votants" de Junts i del moviment independentista a les eleccions del 14 de febrer de 2021, votarà per sortir del Govern.

“ Votaré no a quedar-nos en un Govern que hem certificat que no avança nacionalment, i per tant tampoc garanteix el nostre progrés com a societat ”, afegeix.

Per a Borràs, l'independentisme viu la crisi de credibilitat més gran dels últims anys després d'unes eleccions catalanes el febrer del 2021 del qual va sorgir un Govern "que ja no és del 52%".

I és que, al seu parer, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, es va comprometre a culminar la independència i "els passos fets fins ara han anat en la direcció contrària".

Tot i reivindicar que Junts ha intentat reconduir els suposats incompliments d'Aragonès, ha assegurat que els republicans "no tenen intenció de complir" l'acord de legislatura.

"I quan el teu soci t'expulsa de la presidència del Parlament i de la Vicepresidència del Govern, creus que es pot parlar de lleialtat i respecte?", ha preguntat la també presidenta suspesa de la Cambra.

UNITAT



Segons la seva opinió, Junts ha practicat la unitat però amb el compromís de fer "la independència amb solvència", per això considera que no pot participar d'un Govern que considera que hi renuncia.

"La unitat que tant hem reclamat no era per gestionar o administrar les engrunes de l'autonomia", ha advertit Borràs, després d'opinar que el Govern també està reculant en matèria d'autogovern pel suport dels republicans al PSOE al Congrés.

A més, sortir del Govern de Pere Aragonès "no és una renúncia i tampoc una derrota", i sí que és un acte imprescindible de coherència i responsabilitat per recuperar la credibilitat i per girar el rumb de l'independentisme, en les seves paraules.

Per això, ha defensat que el seu 'no' a la consulta és pensant en el millor futur possible i "per no pervertir un mandat sortit de les urnes", i que això implica un sí a Junts, a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ja la república catalana.