La presidenta de Junts, Laura Borràs (c), i el diputat de Junts Jaume Alonso-Cuevillas (i), a la sortida de la reunió de l'Executiva, el 3 d'octubre del 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya) @ep

Laura Borràs i Carles Puigdemont , els dos líders de Junts -la primera oficial i el segon a l'ombra- que no tenen càrrecs institucionals, han apostat obertament per trencar el Govern amb ERC. Els donen suport altres figures com Josep Rius, únicament diputat i que no ostenta cap càrrec important al Parlament i al Govern. Mentrestant, els membres de Junts que sí que estan dins del Govern o tenen càrrecs importants en consistoris aposten per la continuïtat. Dues ànimes lluiten dins un partit que aquest dijous començarà la votació entre la seva militància per decidir definitivament si segueixen al Govern o, al contrari, trenquen la coalició.

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha manifestat que a la consulta interna del partit votarà 'no', i en conseqüència és partidària de sortir del Govern. En un apunt al compte de Twitter, considera que Junts té ara dues opcions: "Quedar-nos i quedar atrapats en un Govern que ha decidit no liderar la independència; o prendre la determinació d'oferir un projecte lliure per tornar a encarrilar Catalunya pel camí del mandat de l'1-O".

Per a Borràs, les dues coses alhora no són creïbles, de manera que "per responsabilitat, coherència i per respecte als afiliats i votants" de Junts i del moviment independentista a les eleccions del 14 de febrer de 2021, votarà per sortir del Govern.

“Votaré no a quedar-nos en un Govern que hem certificat que no avança nacionalment, i per tant tampoc garanteix el nostre progrés com a societat”, afegeix. Per a Borràs, l'independentisme viu la crisi de credibilitat més gran dels últims anys després d'unes eleccions catalanes el febrer del 2021 del qual va sorgir un Govern "que ja no és del 52%". I és que, al seu parer, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, es va comprometre a culminar la independència i "els passos fets fins ara han anat en la direcció contrària".

PUIGDEMONT ES PRONÚNCIA A TRAVÉS D'UN RETUIT

D'altra banda, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha entrat en campanya per la consulta interna de Junts en fer retuit d'un article del portaveu del partit, Josep Rius , que aposta per sortir del Govern. "Davant l'immobilisme d'ERC per complir el pacte de govern que vam signar i que havia de permetre avançar cap a la independència. Faig públic el meu vot: Sí a Junts. Sí a la independència. No en aquest Govern", diu un tuit de Rius acompanyat del citat article, que ha estat retuitejat per l'expresident català.

Rius, que va ser el cap de gabinet de Puigdemont quan presidia la Generalitat, critica al text ERC perquè prioritzen "el pacte que va signar amb el PSOE per investir el president Pedro Sánchez". A més, a diverses piulades, Puigdemont ha defensat que el debat intern que s'està produint a Junts sobre si sortir o no del Govern abans de la consulta a les bases d'aquest dijous i divendres és "salut democràtica" davant les acusacions que estan dividits .

ELS CONSELLERS DE JUNTS APOSTEN PER LA CONTINUÏTAT

Aquest dimecres diversos consellers de Junts s'han pronunciat a favor de la continuïtat del Govern. La consellera d'Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat, Victòria Alsina , ha avisat aquest dimecres que abandonar el Govern de Pere Aragonès podria portar Junts a “ caure en la irrellevància , perdre la visibilitat, esfumar-se i no poder defensar el seu programa” passant a ser el segon partit de l'oposició.

“La travessia al desert no seria la de Convergència amb Artur Mas, amb 60 diputats i un partit musculat. Siguem realistes”, ha asseverat en una entrevista de Catalunya Ràdio, en què ha remarcat que seria un fracàs sortir del Govern perquè Junts no estaria utilitzant la millor plataforma per fer política, segons ella.

Alsina, que dilluns va fer públic que es feia militant de Junts encara que no podrà votar a la consulta del partit perquè es requereixen un mínim de sis mesos, ha assegurat que desconeixia que Junts plantejaria una qüestió de confiança a Aragonès: “La sabien molt poques persones. Si ho hagués sabut, m'hauria oposat".

Per part seva, la consellera d'Universitats de la Generalitat, Gemma Geis , ha demanat més unitat entre els dos partits, assegurant que no pot continuar en el càrrec al Govern si no hi ha "complicitat a Madrid" entre els partits que formen l'Executiu català i ha exigit el compliment de l'acord de govern.

En una intervenció aquest dimecres a la sessió de control al Govern al Parlament ia un dia que comenci la consulta a les bases de Junts sobre si han de seguir al Govern, Geis ha sostingut que no es veu capaç de continuar desenvolupant les tasques de consellera si ERC i Junts no defensen amb unitat i complicitat el sistema universitari català davant de la Llei d'Universitats (Losu).

"No podré fer la meva feina si la complicitat de Madrid no la treballem aquí, necessito la màxima complicitat a Madrid", ha insistit la consellera, que també ha defensat que els propers dies s'aprovarà la Llei de Ciència catalana, que ha qualificat com a llei d'Estat.

Ha demanat fer una radiografia del que ha passat els últims mesos i no l'última setmana i, preguntada per la destitució de l'exvicepresident del Govern Jordi Puigneró per part d'Aragonès, ha dit no entendre-la: “Ara bé, ho havien provocat amb la qüestió de confiança".

També s'ha pronunciat Violant Cervera , la consellera de Drets Socials de la Generalitat, ha advocat per la continuïtat de Junts al Govern perquè considera que la formació "és més útil per aconseguir la independència" des de dins de l'Executiu. En un fil de Twitter d'aquest dimecres, ha recordat que el Govern està impulsant estructures com l'Agència de Protecció Social o l'Agència Integrada Social Sanitària: "Treballar per la independència també és treballar per garantir que ningú quedi enrere".

En una entrevista d'aquest dimecres al diari 'Segre', ha avisat que, davant de la sortida de Junts, "el més fàcil és que el Govern depengui del suport del PSC, un partit del 155" i ha considerat que hi ha marge de legislatura per complir allò que, al seu parer, no s'acaba de complir.

De la mateixa manera, el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró , ha defensat que Junts es quedi al Govern i ha garantit que deixarà els Pressupostos de la Generalitat per al 2023 "pràcticament acabats" si la militància del partit decideix sortir de l'Executiu a la consulta aquest dijous i divendres.

Giró ha alertat que " l'eix nacional es perdrà durant molt de temps " si Junts abandona l'Executiu català, i que Catalunya tendirà ideològicament cap a l'esquerra. Ha dit estar decebut amb ERC però dubta que els republicans no els vulguin al Govern i ha recordat que l'Executiu fa un any i mig actiu, i per això veu marge a la negociació, i ha instat tots els militants i afiliats de Junts a pensar en "totes les conseqüències" de la ruptura de la coalició.

També s'han pronunciat els cinc regidors de Junts a l'Ajuntament de Barcelona. Neus Munté, Jordi Martí, Ferran Mascarell, Francina Vila i Joan Rodríguez-- han signat aquest dimecres un manifest en què defensen la continuïtat de Junts al Govern de la Generalitat.

"Què guanya Junts com a partit sortint del Govern? ¿Ens acosta més a la independència? ¿S'hauria pogut fer l'1 d'octubre sense la unitat estratègica dels partits independentistes i sense aquests presents al Govern?", han plantejat al text. Els regidors consideren que "els partits polítics seriosos i amb voluntat majoritària es presenten a les eleccions per aplicar el seu projecte polític i, per tant, governar", per la qual cosa es mostren convençuts de la capacitat de transformació real i transversal que es té quan es governa, han subratllat.