Bolaños avança que quan entri en vigor la Llei de Memòria s'iniciaran les actuacions per exhumar Primo de Rivera | @ep

El ministre per a la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, ha avançat aquest dijous que s'iniciaran les actuacions pertinents per exhumar Jose Antonio Primo de Rivera i Gonzalo Queipo de Llano dels llocs on actualment estan enterrats una vegada entri en vigor la Llei de Memòria Democràtica que va aprovar el Senat de manera definitiva.

Així ho ha anunciat Bolaños en una entrevista a la Cadena Ser , recollida per Europa Press, després que la Cambra Alta aprovés definitivament aquesta de Llei de Memòria Democràtica, que entrarà en vigor quan es publiqui al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

En aquest context, el ministre de la Presidència ha avançat que, sobre la base de la nova norma de Memòria , tant Primo de Rivera com Queipo de Llano no poden estar en un lloc preminent, per la qual cosa quan entri en vigor s'iniciaran els procediments per a exhumar-los de la Vall dels Caiguts i de la Macarena de Sevilla respectivament.