“ Vols que Junts segueixi formant part del Govern de Catalunya? ”. Aquesta pregunta, directa i concisa, és la que han de respondre els gairebé 6.500 militants de Junts per Catalunya entre aquest dijous 6 i les 5 del vespre del divendres 7 d'octubre, quan està previst que es publiquin els resultats.

La prèvia de la votació ha mostrat dos corrents clarament diferenciats, i que s'han manifestat públicament en reiterades ocasions: els partidaris de la ruptura i la sortida de la Generalitat i aquells i aquells que opten per seguir a la coalició amb Esquerra Republicana. Les poques figures de primer nivell de la formació que s'han mantingut neutrals (encara que votaran) són el secretari general, Jordi Turull, o la diputada del Congrés Míriam Nogueras , entre d'altres.

Carles Puigdemont, Laura Borràs, Joan Canadell, Jaume Alonso Cuevillas i Josep Rius són algunes de les veus autoritzades de la formació postconvergent que han manifestat, amb més o menys contundència i reiteració, que són partidaris de posar punt final al pacte de govern després d'aquests 17 mesos.

Al costat contrari, com a partidaris de mantenir la coalició, hi ha noms com Victòria Alsina, Jaume Giró, Josep Rull, Jordi Sànchez, Quim Forn i Xavier Trias.