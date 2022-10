Asens compareix davant de la premsa. Foto: Europa Press



El president del grup parlamentari d'Unidas Podemos, Jaume Asens, ha subratllat que la pujada de la despesa militar és un compromís del PSOE amb l'OTAN que no volien ni comparteixen , però també han d'assumir la "correlació de forces" a l'Executiu en ser el soci minoritari de la coalició.

Així, ha assenyalat que aquest augment de la partida de defensa és la "nota dissonant" dins d'una "partitura que és molt bona" com són els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any que ve. I en conseqüència, ha fet una crida a superar la polèmica generada dins de la coalició en subratllar que l'espai confederal està molt satisfet amb els nous comptes públics.

"És veritat que és (la pujada de la despesa militar) un compromís de la part socialista amb l'OTAN (...) És evident que amb un govern en solitari d'Unidas Podemos no s'hauria donat aquesta pujada i que tampoc no n'hi hauria amb un govern en solitari del PSOE uns Pressupostos tan extensos amb impost a la banca, a les elèctriques ia les grans fortunes... La política és això, correlació de forces i pactes i cal assumir que en aquesta correlació de forces perquè un no aconsegueix sempre el que vol ", ha indicat el també dirigent d'En Comú Podem en declaracions a TVE ".