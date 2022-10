Arxiu - Hemicicle del Congrés dels Diputats durant la primera jornada de la 26a edició del Debat sobre l'Estat de la Nació. - EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press

El Ple del Congrés ha autoritzat aquest dijous una desena de diputats que compatibilitzin el seu escó amb altres activitats com les de regidor, advocat, enginyer, professor universitari o president d'un club de futbol, una decisió que no ha rebut el suport de 14 diputats , ja que cinc han votat en contra i nou més, entre ells els de Bildu i la CUP, han optat per abstenir-se.

Aquesta nova tanda d'autoritzacions de labors extraparlamentàries formen part del darrer dictamen emès per la Comissió de l'Estatut dels Diputats , en què s'inclouen tant les compatibilitats concedides a nous membres del Congrés com a actualitzacions d'altres que tenen escó des de l'inici de la legislatura .

L'informe, autoritza per exemple, el que va ser secretari general del PP Teodoro García Egea , que ara és president de la Comissió de Seguretat Viària, a participar en seminaris relacionats amb el seu àmbit professional ia exercir com a enginyer, sempre que no cobri del sector públic i que aquesta tasca no menyscabi el règim de dedicació absoluta a les tasques de diputat.

El seu company del PP Percival Manglano , que va ocupar l'escó que va deixar vacant l'expresident popular Pablo Casado el mes de maig passat, obtindrà permís per dedicar-se a l'advocacia i seguir com a administrador únic de la mercantil Manglano Law&Policy, sempre que no rebi remuneració del sector públic.

El que va ser conseller d'Economia al Govern madrileny d'Esperanza Aguirre també podrà continuar sent membre del Consell d'Administració i soci (amb menys d'un 1% de participacions) de Financial Markets Inteligente, SL. Es tracta d'una societat de gestió, agregació i tractament de dades a diferents mercats com el financer i l'energètic, que actualment es troba en liquidació, segons detalla el dictamen de la comissió.

El també popular Ángel Luis González Muñoz , que va tornar al Congrés per substituir el que fos secretari de Comunicació del Pablo Montesinos compatibilitzarà el seu escó amb el càrrec de tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Antequera (Màlaga) i amb la presidència de l'Antequera Club de Futbol.

Per contra, la també diputada del PP per Màlaga Isabel Gema Pérez Recorda --que va ocupar l'escó deixat per la nova consellera d'Economia de la Junta andalusa, Carolina España-- va deixar la seva acta de regidor a Torremolinos en incorporar-se al Congrés i també el lloc de delegada de Transparència i Bon Govern a la Mancomunitat de Municipis de la Costa del Sol Occidental.

CÀRRECS ALS PARTITS



Pérez Recorda sí que manté els seus càrrecs polítics al PP de Torremolinos i al de Màlaga, igual que el seu company José Ignacio Romaní Cantera però, si escau al PP andalús, a la seva organització provincial a Cadis i també a Cadis capital. Romaní va substituir María José García Pelayo en ser elegida diputada andalusa a les últimes autonòmiques.

El també diputat per Cadis José Luis Bueno Pinto , d'Esquerra Unida, que ocupa l'escó que va deixar l'ara diputat autonòmic Juan Antonio Delgado , compaginarà el lloc al Congrés amb la seva acta de regidor portaveu al Port de Santa Maria, sense rebre'n més remuneració que dietes per assistència a òrgans municipals.

De la seva banda, el nou diputat del PSOE per Albacete José Carlos Díaz Rodríguez ha aconseguit autorització per seguir amb l'activitat agrícola que desenvolupa a les 2,7 hectàrees d'oliverars i al lloc de l'Executiva del PSOE de la localitat d'Hellín, sense cap retribució.

El dictamen de la Comissió de l'Estatut del Diputat també recull l'actualització de les activitats extraparlamentàries de diversos diputats de Vox, començant pel seu secretari general i regidor a Madrid, Javier Ortega Smith , que ha comunicat al Congrés que cobra pel seu càrrec orgànic des del 1 de gener d´aquest any.

També han informat que perceben retribucions del partit el seu vicesecretari d'Organització, el diputat per Huelva, Tomás Fernández Ríos , i l'elegit per València Julio Utrilla Cano que, segons consta a la fitxa parlamentària, és director institucional del partit. Al seu costat, Rubén Silvano Manso podrà fer classes a la Universitat Francisco de Vitoria.

RENÚNCIES EN AJUNTAMENTS



El nou diputat de Vox Onofre Miralles , successor de Macarena Olona al Congrés, per la seva banda, ha informat a la comissió de la seva baixa com a regidor a l'Ajuntament de Granada i als Consells d'Administració de Mercagranada i Emagrasa. També ha renunciat com a regidor i portaveu del partit a Pozuelo de Alarcón (Madrid) el diputat Juan José Aizcorbe .

I el mateix ha fet la nova diputada de Coalició Canària Maria Fernández Pérez , qui va deixar la direcció general d'una gerència municipal a Santa Llúcia, però obté aval per participar en tertúlies, sense cobrar.

Finalment, han actualitzat les seves activitats els socialistes Luisa Carcedo --que comunica que és presidenta de la Fundació Pablo Iglesias, sense cobrar--, i Javier Antón Cacho , que informa que regidor a Sòria, sense percebre remuneració, llevat de dietes.