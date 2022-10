El Govern de coalició ha decidit aplicar-se la pujada salarial pactada amb Comissions Obreres i UGT a la Mesa de la funció els sindicats de la Funció Pública, fet que suposa un augment del 4% respecte del que figurava als Pressupostos vigents. Amb això, el sou anual del president Pedro Sánchez serà de 90.010,20 euros anuals, fet que suposa una retribució mensual de 7.500 euros.

El president del Govern, Pedro Sánchez @ep

El Ministeri d'Hisenda ha pactat amb Comissions Obreres i UGT una pujada de sou per als funcionaris del 2,5% per al 2023 que al llarg de l'exercici podrà arribar al 3,5% si es compleixen unes variables. Però l'acord també inclou aplicar aquest mateix any una clàusula de compensació en forma de pujada de l'1,5%.

L'Executiu ha decidit aplicar al president i als ministres els mateixos percentatges pactats per als funcionaris. Per això, els sous que es contemplaven en els Pressupostos de 2022 ja pujaran aquest 1,5% i sobre aquesta retribució s'aplica el 2,5% inicialment previst per al 2023.

Formalment, als Pressupostos Generals de l'Estat que acaba de presentar la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, els sous del Govern experimenten un increment del 4% respecte al que figurava al projecte presentat fa un any, però a la pràctica es fa escalonadament.

També el Congrés i el Senat han augmentat el sou de diputats i senadors en la mateixa proporció que als funcionaris , un 1,5% sobre el 2022 i el 2,5% per al 2023. Això sí, a la Mesa del Congrés no hi va haver unanimitat, sinó que PP i Vox hi van votar en contra, i també Ciutadans va fer pública la seva oposició a aplicar a senyories la pujada dels funcionaris.

EL 2021 SÍ QUE VAN ABORTAR A PUJADA



El del 2023 serà el segon augment consecutiu del sou per al president, les vicepresidentes i els ministres (el 2022 va ser del 2%), però l'any anterior el PSOE i Podem van rectificar en el tràmit d'esmenes i al final se'ls va congelar el sou el 2021, com als parlamentaris.

Així doncs, i d'acord amb el projecte registrat a la Cambra, el sou del president del Govern passarà de 86.542,08 euros a 90.010,20 euros a l'any, fet que suposa un increment de 3.468,12 euros més que aquest any. Com que no té dret a pagues extraordinàries, el sou mensual pujarà a 7.500 euros.

Així mateix, el salari anual de les tres vicepresidentes del Govern (Nadia Calviño, Yolanda Díaz i Teresa Ribera) s'eleva fins als 84.600,72 euros anuals davant els 81.341,16 euros que perceben. Es tracta d'un sou mensual de 7.050,06 euros bruts, ja que tampoc no tenen pagues.

Per part seva, els ministres del Govern de coalició veuran augmentat el seu salari anual a 79.415,16 euros bruts, fet que suposa un sou mensual de 6.617,93 euros.

Pel que fa als secretaris d'Estat i subsecretaris, que el 2021 es van lliurar de la congelació salarial, als Pressupostos de l'any que ve experimentaran una nova pujada, aquesta vegada del 4%.

SECRETARIS D'ESTAT I SUBSECRETARIS SUMEN DUES PUJADES



Així, els secretaris d'Estat passaran a percebre 77.893,18 euros a l'any, els sotssecretaris estaran per sobre dels 69.059 euros i els directors generals i assimilats cobraran 59.048 euros a l'any, sumant el sou, el complement de destinació i el complement específic. A diferència dels ministres, aquests alts càrrecs sí que perceben a més pagues extraordinàries al juny i al desembre, de manera que poden cobrar més que els seus superiors.

També es preveu una pujada salarial del 4% per a la presidenta del Consell d'Estat, María Teresa Fernández de la Vega, que el 2023 percebrà 90.383,28 euros, i per al president del Consell Econòmic i Social (CES), Antón Costas, que tindrà un sou anual de 98.741,40 euros. Tots dos van veure també congelat el salari el 2021 amb l'esmena d'última hora del PSOE i Podem.