L'acte s'havia de celebrar aquest divendres 7 d'octubre als jardins Can Lima, al campus Diagonal-Besòs, però la intenció de deixar constància el seu malestar amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , ha motivat l'organització a fer marxa enrere i no celebrar-ho.

El PEMB ha avisat als convidats que l'acte quedava anul·lat mitjançant el missatge següent: “Vam lamentar informar-vos que, a causa de causes alienes al PEMB, l'acte festiu de presentació del Compromís Metropolità 2030 no es podrà celebrar”. Tal com ja va informar Catalunya Press, un dels pesos pesants de l'àmbit de l'AMB que no participaria a l'acte era Núria Marín , l'alcaldessa de l'Hospitalet i presidenta de la Diputació de Barcelona, a més de l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret , actual secretària d'organització del PSC. Però, a més, els altres socis de govern metropolità com ERC i Junts han acusat Colau d'intransigència a l'hora d'arribar a consensos.

Un dels principals motius de la plantada general ha estat que Ada Colau vol ampliar l'àmbit de l'AMB, que actualment agrupa 36 municipis i 3,3 milions de persones, però l'objectiu de l'alcaldessa de Barcelona és arribar fins a les 164 localitats i els 5 milions de veïns una cosa que comptaria amb un xoc frontal de competències amb altres estaments supramunicipals com la Generalitat.

Aquest fet obre un altre front a la gestió d'Ada Colau, ja de per si malmesa, i la deixa a la corda fluixa a les portes d'unes eleccions l'any que ve les enquestes de les quals no li són favorables atesa la seva desastrosa gestió del públic des del consistori barceloní.