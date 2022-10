L' exvicepresident del Parlament Josep Costa ha defensat la marxa del judici als membres independentistes de la Mesa que va presidir l'ara conseller Roger Torrent. "No he fet res il·legal, seria molt estrany que tingués cap conseqüència que no fos cas que s'escoltin les meves raons", ha assegurat en una entrevista concedida aquest divendres 7 d'octubre a Catalunya Ràdio.

Després que aquest dijous Costa sortís de la sala quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) no va acceptar la petició d'anul·lar el procés judicial.

Ha sostingut que l'objectiu de la seva defensa, que exerceix ell mateix com el seu advocat, "és guanyar aquest cas al Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg" i ha considerat que, de moment, està funcionant.

En aquesta línia, ha afirmat que en la seva intervenció (que ha definit com la més llarga i la que tenia més càrrega jurídica) va presentar els arguments que esgrimirà a Estrasburg. "Si no, ni tan sols m'hauria molestat a fer-ho", ha asseverat.

Sobre la continuïtat de Junts al Govern, partit en què no milita però pel qual va ocupar el seu càrrec a la Mesa de la Cambra catalana, ha respost que ell "mai" hauria constituït aquest Executiu de coalició.