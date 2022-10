L'exvicepresident segon Pablo Iglesias no ha obtingut la plaça de professor associat a la Facultat de Periodisme de la Universitat Complutense de Madrid a què aspirava, segons la resolució del procés de selecció llançat per aquest departament.

La comissió de selecció desplegada per la Facultat per avaluar els perfils ha publicat el barem de l'avaluació de les set persones que optaven a aquesta plaça, on Iglesias ha quedat en cinquè lloc.

Arxiu - L'exvicepresident del Govern i exlíder de Podem, Pablo Iglesias, signa el seu llibre el mateix dia que se celebra el Dia Internacional del Llibre a la caseta de Casa del Llibre, el 23 d'abril del 2022, a Barcelona, (Espanya) . (Foto del fitxer).

Per puntuar la comissió incloïa una sèrie de criteris com a experiència professional (l'apartat que més comptava), experiència docent i altres mèrits. L'exvicepresident i líder de Podem es queda en una qualificació de quatre, mentre que l'aspirant que s'ha alçat amb la plaça ha aconseguit 7,4 punts.

La comissió explicita que contra la proposta delecció del docent seleccionat, conforme a larticle 108.5 dels estatuts daquesta universitat, es pot presentar en el termini de deu dies hàbils a la publicació de la resolució un escrit de reclamació dirigit al rectorat sobre lexamen i la valoració obtinguda, que ha de resoldre en el termini de tres mesos.

Iglesias va detallar a l'estiu el seu desig de tornar a la docència a la Universitat Complutense en presentar-se al concurs de dues places com a professor associat, una a Periodisme i una altra a la Facultat de Polítiques, on ja va impartir docència.

ACTIVITAT DESPRÉS DEIXAR LA POLÍTICA



Després de deixar la política activa després de les eleccions madrilenyes, l'exvicepresident es va incorporar a un grup de recerca del centre d'Internet Interdisciplinary Institute (IN3), adscrit a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), durant l'últim any.

També col·labora en diversos mitjans de comunicació, com a la Cadena Ser compartint tertúlia amb l'exministra socialista Carmen Calvo i l'exministre del PP José Manuel García Margallo i mitjançant el seu propi podcast 'La Base' al diari 'Público'.

CURRÍCULUM ACADÈMIC



Al costat de la seva antiga carrera política, Iglesias té una dilatada trajectòria acadèmica, amb un doctorat en Ciències Polítiques, una llicenciatura en dret (totes dues a la UCM) i altres estudis de postgrau, com un màster en Humanitat per la Universitat Carlos III.

També, entre altres èxits, va ser investit doctor honoris causa per la Universitat Metropolitana de Buenos Aires, i compta amb altres premis i distincions, com la Medalla 'Marcelo Quiroga Santa Cruz' de l'Assemblea Legislativa Plurinacional de Bolívia.

A més, ha participat en diferents grups de recerca al camp de les ciències socials. Per exemple, va ser responsable del projecte 'El cine per comprendre els conceptes fonamentals de les ciències socials'.

D'altra banda, ha publicat diversos llibres com 'Nudo España' amb el periodista Enric Juliana; 'Una nova transició. Materials de l'any del canvi'; 'Disputar la democràcia. Política per a temps de crisi' o 'Guanyar o morir. Lliçons polítiques de Joc de Trons'.